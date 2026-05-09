Eboli Domani: “sulla Polizia municipale servono chiarezza e reponsabilitá, non polemiche strumentali”

In merito alle recenti dichiarazioni diffuse da Casa Riformista – Italia Viva sulla situazione della Polizia Municipale, il gruppo consiliare Eboli Domani (composto da Adolfo Lavorgna, Cesare Moscariello, Mariarosaria Pierro e dal direttivo) interviene con una nota ufficiale per riportare il dibattito su binari di realtà e correttezza istituzionale. L’obiettivo è fare chiarezza, stroncando sul nascere quelle che vengono definite come “strumentalizzazioni e polemiche fuori luogo”.

Rispetto e stima per il Corpo della Polizia Municipale

Il gruppo consiliare esordisce sgomberando il campo da possibili equivoci circa il valore del personale in divisa: “Nessuno ha mai messo in discussione il lavoro, la professionalità e il senso del dovere degli agenti della Polizia Municipale di Eboli. Al contrario, riteniamo che gli uomini e le donne del Corpo meritino rispetto ed elogio per l’impegno quotidiano che garantiscono alla città, spesso in condizioni operative difficili e con carichi di lavoro notevoli.

“Critiche alla gestione, non agli agentiEboli Domani precisa che le osservazioni sollevate non riguardano l’operato dei singoli, ma il modello organizzativo del Settore:Organizzazione Interna: Le critiche sono rivolte alle modalità di impiego del personale.

Responsabilità Gestionale

Il gruppo sottolinea che tali competenze fanno capo esclusivamente al Comandante della Polizia Municipale, a cui spettano gestione, programmazione e distribuzione delle risorse umane.Prerogative Politiche: Sollecitare gli organi di stampa è un “diritto-dovere” dei consiglieri, parte integrante delle funzioni di indirizzo e controllo. Rappresentare i problemi della città, per il gruppo, non è populismo ma responsabilità verso i cittadini.

I numeri delle assunzioni e il bilancio dell’Ente

Rispondendo punto su punto alle critiche di Casa Riformista, Eboli Domani analizza l’evoluzione della pianta organica comunale dal 2023 a oggi:Parametro DatoDipendenti totali Ente Da poco più di 100 a 155 unità (netto pensionamenti) Incremento Polizia Municipale Oltre 10 unità negli ultimi tre anniSupporto extra 4 agenti stagionali aggiuntiviIl vincolo del “Salva-Comuni”. Il gruppo frena su proposte definite irrealistiche, come concorsi straordinari massivi, citando la pesante eredità finanziaria:

L’ambizione: “Condividiamo l’idea di rafforzare il Corpo: ne vorremmo 50 o 100 in più se fosse possibile”. La realtà finanziaria: È necessario non compromettere gli equilibri di bilancio.Il debito pregresso: L’Ente ha dovuto sostenere circa 6 milioni e 600 mila euro di rate legate al “Salvacomuni”, derivanti da gestioni precedenti che non avevano onorato tali impegni.

Verso una gestione efficienteLa nota si chiude con un appello alla concretezza. Secondo Eboli Domani, sebbene il numero degli agenti sia importante, la vera differenza risiede nell’efficienza del loro impiego sul territorio.

“Meno populismo, più responsabilità” è il monito finale rivolto alle opposizioni, ribadendo che la sicurezza e il controllo della città si ottengono con una programmazione seria e non con slogan elettorali.