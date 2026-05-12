Città di Pontecagnano-Agropoli: la finale playoff infiamma il Girone D, tutti i dettagli della sfida

Domenica pomeriggio, alle 16:30, andrà in scena l’attesissima finale dei playoff del girone D di Promozione tra Città di Pontecagnano e Agropoli. Si tratta di una vera e propria sfida da dentro o fuori: chi vince, si qualifica per lo spareggio decisivo che vale la promozione in Eccellenza.

L’Agropoli a caccia dell’impresa: serve solo la vittoria

L’Agropoli, reduce dalla grande vittoria sul campo dell’Atletico Pagani, è chiamata a un’altra impresa. Ai “delfini”, infatti, servirà solo ed esclusivamente la vittoria: in caso di pareggio al termine degli eventuali tempi supplementari, a festeggiare il passaggio del turno sarebbe il Pontecagnano, premiato dal secondo posto conquistato al termine della stagione regolare.

Info Stadio e Ingresso Gratuito

Il match si giocherà allo stadio “23 Giugno 1978” di Pontecagnano. Per l’occasione, l’ingresso sugli spalti sarà completamente gratuito, un bel gesto per favorire una grande cornice di pubblico in una partita così importante per entrambe le piazze.

Pullman e mobilitazione tifosi: l’appello di Costantino

L’Agropoli non vuole essere lasciata sola in questa trasferta fondamentale. Per permettere al maggior numero possibile di tifosi di seguire la squadra, la società ha deciso di mettere a disposizione dei pullman per raggiungere lo stadio.

A chiamare a raccolta i tifosi ci ha pensato anche il centrocampista dell’Agropoli, Stefano Costantino. Ospite durante la trasmissione televisiva “In Campo”, il giocatore ha lanciato un forte appello a tutti i sostenitori, invitandoli a riempire i pullman e a far sentire la loro voce sugli spalti per spingere la squadra oltre l’ostacolo.