Castellabate, chiusura ufficio postale San Marco fino ad agosto. Il Sindaco alza la voce: “Adesso basta, decisione inaccettabile”

Sale la tensione sulla vicenda legata alla chiusura dell’Ufficio Postale di San Marco di Castellabate. Nella giornata di ieri, infatti, Poste Italiane ha comunicato ufficialmente il prolungamento della sospensione del servizio fino al prossimo 14 agosto, rispetto alla precedente data del 13 maggio legata a motivi di interventi strutturali all’interno dell’edificio.

Una decisione che il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha definito “gravissima e del tutto inaccettabile”, annunciando l’invio immediato di una nuova nota ufficiale ai vertici operativi di Poste Italiane per chiedere una soluzione urgente che garantisca la continuità del servizio sul territorio.

La nota del Sindaco Rizzo: “Disagi enormi per i cittadini”

“Parliamo di un servizio essenziale per cittadini, anziani, famiglie e attività commerciali, la cui sospensione sta creando enormi disagi all’intera comunità. E ora ci avviciniamo anche alla stagione estiva, che incrementerà sensibilmente le presenze sul territorio”, ha dichiarato il Sindaco Rizzo.

Il primo cittadino ha rivendicato l’azione immediata messa in campo dall’Amministrazione Comunale sin dal primo giorno della chiusura, sottolineando come non ci si sia limitati “a parole o appelli di circostanza”, ma siano state avanzate proposte concrete e immediate, compresa la disponibilità di immobili alternativi per consentire lo spostamento temporaneo dell’ufficio postale. “Una disponibilità reale, fattuale e tempestiva”, viene evidenziato nella nota.

L’affondo politico sulle speculazioni

Duro anche il passaggio politico contenuto nella dichiarazione del primo cittadino, che nelle ultime settimane ha assistito “a proclami, appelli pubblici e iniziative annunciate con grande enfasi da chi oggi tenta di intestarsi una battaglia che questa Amministrazione sta portando avanti concretamente dal primo momento”.

La richiesta ufficiale a Poste Italiane: “Soluzione immediata”

Nella nuova comunicazione inviata a Poste Italiane, il Sindaco manifesta “assoluta fermezza” rispetto a quello che viene definito un prolungamento della chiusura “ingiustificato e non più accettabile”, chiedendo “l’attivazione urgente e immediata di una soluzione idonea che consenta la continuazione del servizio sul territorio, evitando ulteriori sacrifici ai cittadini di San Marco e Castellabate”.

Infine, l’appello alla cittadinanza: “Continueremo a lavorare per trovare una soluzione a tutti i costi. La comunità di Castellabate merita attenzione e rispetto. Alziamo la voce insieme”.