Attualità

Il ricordo di Umberto Mirarchi unisce Albanella: sport, musica e un nuovo parco giochi a lui dedicato

Una giornata di sport e commozione ad Albanella per il Memorial Umberto Mirarchi. Inaugurato il nuovo parco giochi di Matinella dedicato al giovane scomparso.

Alessandra Pazzanese

Quella vissuta ieri dalle comunità di Albanella e della frazione Matinella è stata una giornata intensa di memoria, unione e partecipazione che ha coinvolto tantissime persone, soprattutto tantissimi giovani, insieme nel ricordo del giovane Umberto Mirarchi.

Umberto, amato e benvoluto da tutti, venne a mancare prematuramente a soli 18 anni a causa di un drammatico incidente stradale.

Il Memorial: tra sport e solidarietà

Il Memorial “Umberto Mirarchi” è stato organizzato con la collaborazione della sua famiglia, di tante associazioni, dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Josca e dell’Asd Atletico Albanella, società sportiva presieduta da Pasquale Galasi.

La giornata è stata ricca di attività:

  • Musica e intrattenimento;
  • Gonfiabili per i più piccoli;
  • Tanto sport con tornei di calcio durati per tutta la giornata.

Momenti di profonda commozione hanno accompagnato ogni fase dell’evento, nel ricordo intramontabile di Umberto.

L’inaugurazione del Parco Giochi di Matinella

La giornata è culminata in un momento altamente simbolico: l’inaugurazione del nuovo Parco Giochi di Matinella intitolato proprio ad Umberto Mirarchi.

“Umberto è tra noi, il suo ricordo non morirà mai”

È stato questo il pensiero unanime delle tantissime persone presenti. Gli amici di Umberto hanno intonato cori e riempito il cielo di colori e fuochi d’artificio, un gesto simbolico affinché il loro affetto potesse arrivare davvero fino al cielo, fino ad Umberto.

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