Il Cilento sbarca a Cannes 2026: “Oh Boys” di Antonio Donato è l’unico film italiano alla Quinzaine

Il cortometraggio Oh Boys, diretto da Antonio Donato e girato tra Pisciotta e Marina di Pisciotta, è stato selezionato alla Quinzaine des Cinéastes, sezione indipendente del Festival di Cannes in programma dal 12 al 23 maggio, il cui obiettivo è scoprire nuovi talenti e sostenere registi indipendenti.

L’unico orgoglio italiano al Festival di Cannes

Girato tra Pisciotta, Rodio e Marina di Pisciotta nell’ambito del Pisciotta Film Lab del progetto PNRR “Pisciotta Borgo Vivo”, il film è l’unica opera italiana presente nella sezione indipendente e l’unica produzione italiana dell’intera manifestazione.

Un risultato straordinario che porta il nome di Pisciotta sulla scena cinematografica mondiale e conferma la forza della visione culturale avviata dal Comune attraverso il programma PNRR dedicato alla rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici.

La trama: una dramedy tra le bellezze del Cilento

Il cortometraggio, una dramedy della durata di 17 minuti e 30 secondi, intreccia tre storie ambientate in un borgo costiero, raccontando con ironia e sensibilità temi come la mascolinità, l’orgoglio ferito e il bisogno di riconoscimento. Al centro della narrazione, il gesto controcorrente di un giovane sassofonista che sceglie di sottrarsi alla competizione e di suonare seguendo la propria voce.

Le immagini di Pisciotta e Marina di Pisciotta diventano così parte integrante del racconto cinematografico con luoghi e atmosfere che trasformano il borgo in protagonista della pellicola, offrendo al pubblico internazionale una fotografia intensa e contemporanea del Cilento.

Un cast internazionale e una produzione di rilievo

Il film è prodotto da Saverio Pesapane e Mariapia Autorino per Premiere Film, in collaborazione con VIA73, Andromeda Film e Courageous Donuts. Nel cast internazionale figurano Tom Byrne, Meg Bellamy, Luca Lacerenza e Antonio De Rosa.

La selezione a Cannes rappresenta un importante traguardo artistico, ma anche una concreta dimostrazione di come gli investimenti culturali possano generare opportunità, visibilità internazionale e nuove traiettorie di sviluppo per i territori.

Con Oh Boys, Pisciotta diventa simbolo di un Sud che investe nella creatività, nel cinema e nei giovani talenti, trasformando il patrimonio identitario del borgo in una leva di innovazione culturale e promozione internazionale.

La voce del Comune: il successo del progetto “Pisciotta Borgo Vivo”

«La partecipazione di Oh Boys alla Quinzaine des Cinéastes rappresenta un risultato che riempie di orgoglio tutta la comunità di Pisciotta» ha dichiarato Antonio Greco, Assessore del Comune di Pisciotta con delega al PNRR.

«Questo traguardo dimostra che i borghi possono diventare luoghi di produzione culturale contemporanea e spazi capaci di attrarre talenti, idee e visioni internazionali. Con “Pisciotta Borgo Vivo” abbiamo scelto di investire nella cultura come motore di rigenerazione e sviluppo, mettendo al centro i giovani, il territorio e anche la capacità del cinema di raccontare l’identità del Cilento al mondo».