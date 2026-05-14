Morte di Gerardo D’Alessandro: la comunità di Battipaglia in preghiera in attesa dell’autopsia

La comunità di Battipaglia si prepara a un momento di profonda commozione per ricordare Gerardo D’Alessandro, il trentenne tragicamente scomparso nei giorni scorsi. Sabato sera, alle ore 22:30, amici e parenti si ritroveranno per un momento di raduno e di preghiera: l’appuntamento è davanti alla pasticceria per poi spostarsi sul sagrato della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Un gesto collettivo per manifestare vicinanza ai familiari e onorare la memoria del giovane, la cui morte ha scosso profondamente l’intera città.

Gli accertamenti tecnici e l’incarico al medico legale

Parallelamente al cordoglio, prosegue l’iter giudiziario per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente avvenuto sui monti di Eboli. Il magistrato della Procura di Salerno, Morris Sada, ha conferito l’incarico al medico legale per eseguire l’esame autoptico sul corpo del giovane. L’appuntamento è fissato per martedì prossimo, quando il professionista incaricato dovrà analizzare le cause del decesso per verificare l’ipotesi della caduta accidentale dalla sua Ducati.

Le indagini sulla dinamica della tragedia

L’inchiesta punta a chiarire le circostanze esatte della caduta. In questi giorni, il vicecomandante della Polizia Municipale, Damiano Iula, ha provveduto a trasmettere tutti gli atti necessari alla famiglia della vittima. L’autopsia, che verrà eseguita a metà della prossima settimana, rappresenta il passaggio fondamentale per chiudere il cerchio delle indagini condotte dagli investigatori e restituire verità a un evento che ha spento una giovane vita troppo presto.