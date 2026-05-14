Cronaca

Morte di Gerardo D’Alessandro: la comunità di Battipaglia in preghiera in attesa dell’autopsia

Battipaglia si stringe attorno alla famiglia di Gerardo D'Alessandro con una veglia di preghiera. Martedì l'incarico per l'autopsia per chiarire la tragedia di Eboli

Antonio Elia

La comunità di Battipaglia si prepara a un momento di profonda commozione per ricordare Gerardo D’Alessandro, il trentenne tragicamente scomparso nei giorni scorsi. Sabato sera, alle ore 22:30, amici e parenti si ritroveranno per un momento di raduno e di preghiera: l’appuntamento è davanti alla pasticceria per poi spostarsi sul sagrato della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Un gesto collettivo per manifestare vicinanza ai familiari e onorare la memoria del giovane, la cui morte ha scosso profondamente l’intera città.

Gli accertamenti tecnici e l’incarico al medico legale

Parallelamente al cordoglio, prosegue l’iter giudiziario per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente avvenuto sui monti di Eboli. Il magistrato della Procura di Salerno, Morris Sada, ha conferito l’incarico al medico legale per eseguire l’esame autoptico sul corpo del giovane. L’appuntamento è fissato per martedì prossimo, quando il professionista incaricato dovrà analizzare le cause del decesso per verificare l’ipotesi della caduta accidentale dalla sua Ducati.

Le indagini sulla dinamica della tragedia

L’inchiesta punta a chiarire le circostanze esatte della caduta. In questi giorni, il vicecomandante della Polizia Municipale, Damiano Iula, ha provveduto a trasmettere tutti gli atti necessari alla famiglia della vittima. L’autopsia, che verrà eseguita a metà della prossima settimana, rappresenta il passaggio fondamentale per chiudere il cerchio delle indagini condotte dagli investigatori e restituire verità a un evento che ha spento una giovane vita troppo presto.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.