Agropoli inaugura Acropolis: il centro storico diventa un museo all’aperto

Agropoli si prepara a inaugurare Acropolis, Museo all’aperto, un progetto che mira a trasformare il cuore antico della città in un vero e proprio itinerario storico e turistico permanente. L’iniziativa risponde alla volontà di valorizzare il patrimonio locale attraverso l’installazione di una segnaletica specifica progettata per orientare i visitatori tra le testimonianze del passato. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per domenica 17 maggio, con raduno alle ore 19.30 presso l’Infopoint situato in Piazza della Repubblica.

Storia e identità tra le strade del borgo

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire una fruizione strutturata della parte antica di Agropoli, rendendo i luoghi simbolo accessibili e narranti. Il percorso permetterà di riscoprire identità e memoria del territorio attraverso una passeggiata che unisce il fascino degli scorci paesaggistici alla profondità dei racconti storici. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il centro storico una vera e propria esperienza turistica fruibile durante tutto l’anno, andando oltre la stagionalità balneare per puntare sulla ricchezza culturale.

Cultura e sviluppo turistico

L’amministrazione punta con decisione sul connubio tra bellezza e cultura per consolidare il posizionamento della città nel panorama turistico nazionale e internazionale. “Acropolis, Museo all’aperto nasce per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale e per trasformare il centro storico in una vera esperienza turistica da vivere tutto l’anno”, scrivono da palazzo di città.