Salernitana, continua il sogno: i granata stoppano la Casertana e sbarcano ai quarti

La Salernitana vive novanta minuti di passione e sofferenza all’Arechi contro una Casertana ostica, che si fa nettamente preferire. L’uno a uno finale vale i quarti dei play-off. Succede tutto nella ripresa: Heinz sbocca la contesa per la Casertana, poi Achik pareggia i conti e chiude il discorso qualificazione.

La vera sliding doors, però, è una provvidenziale deviazione di Donnarumma sul palo, quando il tabellino recitava uno a zero per gli ospiti. Domani alle ore 12.30 gli uomini di Cosmi conosceranno il nome della propria avversaria.

Le scelte tecniche

Per questo snodo fondamentale della stagione, opta per la continuità mister Serse Cosmi, a partire dal modulo, il 3-4-1-2: Donnarumma tra i pali; in difesa Matino, Golemic, Anastasio; in mediana da sinistra a destra Villa, Tascone, De Boer, Cabianca; in avanti Ferraris ispira Ferrari e Lescano.

Risponde mister De Lucia con il suo classico 3-5-2: De Lucia; Heinz, Rocchi, Martino; Oukhadda, Pezzella, Proia, Toscano, Llano; Kallon, Butic.Primo tempoInizia in sordina la prima frazione, tante sono le interruzioni, inoltre i prolungati possessi della Salernitana contribuisco a smorzare i ritmi.

Dal quindicesimo la Casertana inizia a premere sull’acceleratore, ottenendo un paio di occasioni, la più clamorosa è una rovesciata di Proia, neutralizzata da Donnarumma. Gli ospiti ne hanno di più in questa fase. Passano dieci minuti, e Llano fa tremare ancora Donnarumma con un tocco da pochi passi: palla di poco a lato.

La Salernitana continua soffrire in questa fase, ma riesce a contrare le folate degli ospiti, evitando altri patemi a Donnarumma. Nel finale, lampo illusorio di Lescano, il bomber segna, ma è in offside.

Secondo tempo

La Casertana prova a dare continuità a aunto fatto nella prima frazione. Pronti via e Proia inzucca con potenza non con precisione. Nei minuti successivi i padroni di casa sembrano prendere le misure, chiudendo spazi e soffocando e rallentando i ritmi.

Al 53’, Cosmi richiama Lescano e inserisce Achik per pungere in contropiede.All’ora di gioco, squillo della Salernitana con Tascone dalla distanza, bravo De Lucia a mettere in corner. Proprio dall’angolo che ne consegue altra occasionissima per Ferrari.

Al 76’, Heinz sbuca su calcio d’angolo, firmando il vantaggio ospite: qualificazione rimessa in bilico. Quattro minuti dopo, Donnarumma è miracoloso su Butic, la sfera picchia sul palo ed esce.

Nel finale è ancora sofferenza, perché la Casertana sembra averne di più. Al novantesimo, però, Achik sorprende De Lucia da posizione defilata. Torna a respirare l’Arechi!

La rete di Achik di fatto spegne la partita, non ci sono altre azioni degne di cronaca. La Salernitana sbarca ai quarti di finale.