Svolta storica per la U.S. Poseidon 1958: ufficiale l’affiliazione con il Bologna FC

Svolta storica per la U.S. Poseidon 1958: la società di Capaccio Paestum entra ufficialmente nel prestigioso progetto BFC Academy del Bologna FC 1909, club della massima serie del calcio italiano.

Il 27 marzo scorso, il Presidente Antonio Mondelli, il Direttore Generale Dario Petraglia e la Responsabile del Settore Giovanile Chiara Mondelli sono stati ospiti presso il Centro Tecnico “Nicolò Galli” di Bologna, dove è stata firmata ufficialmente l’affiliazione con la società felsinea.

Nuove opportunità per il settore giovanile e i tecnici

Si tratta di una grande occasione per i ragazzi del settore giovanile della Poseidon che, da oggi, potranno vivere esperienze incredibili. Il progetto prevede:

Allenamenti mirati con tecnici qualificati del Bologna FC;

Attività di formazione professionale dedicate agli allenatori locali;

Esperienze dirette allo stadio durante le gare di Serie A;

Visite guidate al centro tecnico ufficiale del club rossoblù.

Tante saranno, inoltre, le nuove opportunità di crescita sportiva ed educativa per tutto l’ambiente.

“Questo accordo segna una grande svolta per il futuro della nostra società e conferma la volontà di investire sempre di più sui giovani, sui valori dello sport e sulla qualità del nostro progetto”, commentano con grande soddisfazione dal club cilentano.