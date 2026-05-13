Calcio

Svolta storica per la U.S. Poseidon 1958: ufficiale l’affiliazione con il Bologna FC

La U.S. Poseidon 1958 entra ufficialmente nella BFC Academy del Bologna FC. Firmato l'accordo al Centro Tecnico Galli: grandi opportunità per il settore giovanile.

Antonio Pagano

Svolta storica per la U.S. Poseidon 1958: la società di Capaccio Paestum entra ufficialmente nel prestigioso progetto BFC Academy del Bologna FC 1909, club della massima serie del calcio italiano.

Il 27 marzo scorso, il Presidente Antonio Mondelli, il Direttore Generale Dario Petraglia e la Responsabile del Settore Giovanile Chiara Mondelli sono stati ospiti presso il Centro Tecnico “Nicolò Galli” di Bologna, dove è stata firmata ufficialmente l’affiliazione con la società felsinea.

Nuove opportunità per il settore giovanile e i tecnici

Si tratta di una grande occasione per i ragazzi del settore giovanile della Poseidon che, da oggi, potranno vivere esperienze incredibili. Il progetto prevede:

  • Allenamenti mirati con tecnici qualificati del Bologna FC;
  • Attività di formazione professionale dedicate agli allenatori locali;
  • Esperienze dirette allo stadio durante le gare di Serie A;
  • Visite guidate al centro tecnico ufficiale del club rossoblù.

Tante saranno, inoltre, le nuove opportunità di crescita sportiva ed educativa per tutto l’ambiente.

Il commento del club cilentano

“Questo accordo segna una grande svolta per il futuro della nostra società e conferma la volontà di investire sempre di più sui giovani, sui valori dello sport e sulla qualità del nostro progetto”, commentano con grande soddisfazione dal club cilentano.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.