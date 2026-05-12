Cilento

Capaccio Paestum, furto al “Chiosco di Zia Giò”: malviventi sfondano una finestra e portano via soldi e oggetti

Colpita l'attività di Rosario Stanzione in località Laura: i ladri sottraggono fondo cassa e generi alimentari. Sdegno tra i cittadini per il gesto contro un simbolo di generosità locale

Alessandra Pazzanese

Capaccio Paestum ancora nel mirino dei ladri: durante la scorsa notte i malviventi hanno fatto irruzione nel bar “Il Chiosco di Zia Giò” sito in località Laura di Capaccio Paestum.

Il bottino

I malviventi sono riusciti a portare via circa 300 euro in monete, qualche gioco per bambini, cibo e bevande e sarebbero entrati nell’attività rompendo la finestra dei servizi igienici dell’esercizio. Il caso è stato denunciato ai Carabinieri che ora indagano per risalire all’identità dei malviventi.

Rabbia e indignazione

Il furto ha indignato profondamente la comunità di Capaccio Paestum, “Il Chiosco di Zia Giò” è un luogo noto anche per la generosità del suo proprietario, Rosario Stanzione, che durante i fine settimana, a fine serata, lascia i cornetti invenduti, messi in un’apposita confezione, su un tavolo esterno, lontano dalle videocamere di sorveglianza, affinché chi ne ha più bisogno possa prendere, nel rispetto della sua privacy, il cibo.

“Non c’è più rispetto di nulla, siamo preda dei ladri, non è giusto che chi lavora onestamente e dimostra anche tanta generosità subisca questi gesti”, hanno fatto sapere alcuni cittadini.

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