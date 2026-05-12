Punto Nascita di Sapri: il Sindaco Gentile in Commissione Sanità per chiedere la revoca della chiusura

Un importante incontro si è tenuto questo pomeriggio in Regione Campania presso la V Commissione Permanente – Sanità e Sicurezza Sociale per discutere della vicenda legata al Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Una questione che tiene con il fiato sospeso, ormai da diversi mesi, i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento.

L’incontro

Un incontro voluto dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile e prontamente accolto dal presidente della V Commissione Loredana Raia e da tutti i suoi componenti nel corso del quale il Sindaco della città della Spigolatrice ha chiesto un interesseramento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale con la quale veniva stabilita la chiusura del Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

La richiesta

Una richiesta avanzata dal Sindaco Gentile in virtù della fuoriuscita della Regione Campania dal Piano di Rientro. Durante il suo intervento, Gentile si è soffermato anche sulla necessità di “congrui investimenti in termini di struttura e infrastruttura” rispetto alla struttura ospedaliera del Golfo di Policastro.