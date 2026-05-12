Attualità

Punto Nascita di Sapri: il Sindaco Gentile in Commissione Sanità per chiedere la revoca della chiusura

Incontro cruciale in Regione Campania: focus su investimenti strutturali e il superamento del Piano di Rientro per salvare il reparto dell'ospedale "Immacolata"

Maria Emilia Cobucci

Un importante incontro si è tenuto questo pomeriggio in Regione Campania presso la V Commissione Permanente – Sanità e Sicurezza Sociale per discutere della vicenda legata al Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Una questione che tiene con il fiato sospeso, ormai da diversi mesi, i cittadini del Golfo di Policastro e del Basso Cilento.

L’incontro

Un incontro voluto dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile e prontamente accolto dal presidente della V Commissione Loredana Raia e da tutti i suoi componenti nel corso del quale il Sindaco della città della Spigolatrice ha chiesto un interesseramento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale con la quale veniva stabilita la chiusura del Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

La richiesta

Una richiesta avanzata dal Sindaco Gentile in virtù della fuoriuscita della Regione Campania dal Piano di Rientro. Durante il suo intervento, Gentile si è soffermato anche sulla necessità di “congrui investimenti in termini di struttura e infrastruttura” rispetto alla struttura ospedaliera del Golfo di Policastro.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.