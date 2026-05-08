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Weekend sul grande schermo: tutti i film e gli orari a Salerno e provincia

Scopri la programmazione completa del weekend a Salerno e provincia. Orari e sale per "Il diavolo veste Prada 2", "Michael" e le proiezioni ad Agropoli, Vallo della Lucania e Policastro

Redazione Infocilento
Cinema

Il weekend cinematografico si arricchisce di nuove sale e appuntamenti, coprendo capillarmente tutto il territorio salernitano, dal capoluogo fino al cuore del Cilento. Ecco la guida completa aggiornata con tutti i film e gli orari.

SALERNO CITTÀ

The Space Cinema (Via A. Bandiera)

  • Il diavolo veste Prada 2: 15.00 – 18.00 – 21.00 (Sala 1) / 16.30 – 19.30 – 22.15 (Sala 3) / 14.25 – 17.10 – 20.00 (Sala 8)
  • Michael: 17.50 – 20.50 (Sala 2) / 16.50 – 19.50 – 22.00 (Sala 4/5) / 18.30 (Sala 7)
  • Mortal Kombat II: 14.40 – 21.30
  • Super Mario Galaxy – Il film: 14.30 – 15.20
  • Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft (v.o.): 21.50
  • Pecore sotto copertura: 14.25 – 16.20

Cinema Fatima & San Demetrio

  • Fatima: L’amore sta bene su tutto (18.00 – 20.00 – 22.00)
  • San Demetrio: Il diavolo veste Prada 2 (17.00 – 19.30 – 22.00)

CILENTO E VALLO DI DIANO

Agropoli – Cineteatro Eduardo De Filippo

  • Il Diavolo veste Prada 2: 16.00 – 20.30
  • Michael: 18.15 – 22.45

Vallo della Lucania – Cineteatro Leo De Berardinis

  • Michael: 19.00
  • Il Diavolo veste Prada 2: 21.30

Policastro Bussentino – Tempio del Popolo

  • Michael: 19.00
  • Il Diavolo veste Prada 2: 21.30

Sala Consilina – Cinema Adriano

  • Michael: 17.15
  • Il diavolo veste Prada 2: 19.15
  • Nel tepore del ballo: 21.15

PROVINCIA E ALTRE ZONE

CineMaximall (Pontecagnano Faiano)

  • Il diavolo veste Prada 2: 17.30 – 18.40 – 20.00 – 21.15
  • Michael: 18.30 – 21.10
  • Mortal Kombat II: 18.30 – 21.15

Cava de’ Tirreni – Alambra

  • Michael: 17.30
  • Il diavolo veste Prada 2: 19.50 – 22.00

Eboli – Cine Teatro Italia

  • Il diavolo veste Prada 2 e Michael: spettacoli ore 18.00 e 21.00.

Giffoni Multicinema

  • Michael: 17.00
  • Mortal Kombat II: 19.00 – 21.15
  • Pecore sotto copertura: 17.00
  • Il diavolo veste Prada 2: 19.00 – 21.15
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