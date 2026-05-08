Weekend sul grande schermo: tutti i film e gli orari a Salerno e provincia

Il weekend cinematografico si arricchisce di nuove sale e appuntamenti, coprendo capillarmente tutto il territorio salernitano, dal capoluogo fino al cuore del Cilento. Ecco la guida completa aggiornata con tutti i film e gli orari.
SALERNO CITTÀ
The Space Cinema (Via A. Bandiera)
- Il diavolo veste Prada 2: 15.00 – 18.00 – 21.00 (Sala 1) / 16.30 – 19.30 – 22.15 (Sala 3) / 14.25 – 17.10 – 20.00 (Sala 8)
- Michael: 17.50 – 20.50 (Sala 2) / 16.50 – 19.50 – 22.00 (Sala 4/5) / 18.30 (Sala 7)
- Mortal Kombat II: 14.40 – 21.30
- Super Mario Galaxy – Il film: 14.30 – 15.20
- Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft (v.o.): 21.50
- Pecore sotto copertura: 14.25 – 16.20
Cinema Fatima & San Demetrio
- Fatima: L’amore sta bene su tutto (18.00 – 20.00 – 22.00)
- San Demetrio: Il diavolo veste Prada 2 (17.00 – 19.30 – 22.00)
CILENTO E VALLO DI DIANO
Agropoli – Cineteatro Eduardo De Filippo
- Il Diavolo veste Prada 2: 16.00 – 20.30
- Michael: 18.15 – 22.45
Vallo della Lucania – Cineteatro Leo De Berardinis
- Michael: 19.00
- Il Diavolo veste Prada 2: 21.30
Policastro Bussentino – Tempio del Popolo
- Michael: 19.00
- Il Diavolo veste Prada 2: 21.30
Sala Consilina – Cinema Adriano
- Michael: 17.15
- Il diavolo veste Prada 2: 19.15
- Nel tepore del ballo: 21.15
PROVINCIA E ALTRE ZONE
CineMaximall (Pontecagnano Faiano)
- Il diavolo veste Prada 2: 17.30 – 18.40 – 20.00 – 21.15
- Michael: 18.30 – 21.10
- Mortal Kombat II: 18.30 – 21.15
Cava de’ Tirreni – Alambra
- Michael: 17.30
- Il diavolo veste Prada 2: 19.50 – 22.00
Eboli – Cine Teatro Italia
- Il diavolo veste Prada 2 e Michael: spettacoli ore 18.00 e 21.00.
Giffoni Multicinema
- Michael: 17.00
- Mortal Kombat II: 19.00 – 21.15
- Pecore sotto copertura: 17.00
- Il diavolo veste Prada 2: 19.00 – 21.15