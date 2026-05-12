Salernitana-Casertana, febbre Playoff all’Arechi: verso il tutto esaurito per il ritorno

Dopo la vittoria a Caserta della partita di andata del primo turno nazionale dei playoff, la Salernitana si prepara a tornare tra le mura amiche per la gara di ritorno contro la Casertana, dove si prevede uno stadio Arechi verso il tutto esaurito; la gara è in programma domani 13 maggio alle ore 20:45.

Caccia al biglietto e l’appello della Curva Sud Siberiano

È iniziata quindi la febbre playoff: sono più di 14.670 i tagliandi staccati finora. È vicino il sold out nei distinti inferiori, ed è previsto il pienone in curva. Da poco è stato diffuso via social anche un comunicato della Curva Sud Siberiano per invitare i tifosi granata a colorare lo stadio con sciarpe o bandiere.

Il report degli allenamenti: le condizioni della squadra

Nell’allenamento di ieri gli uomini guidati da mister Serse Cosmi sono stati divisi in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di domenica hanno svolto un lavoro defaticante, mentre il resto della squadra si è disimpegnato in un lavoro aerobico, seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a campo ridotto. Terapie e palestra per Matteo Arena. È prevista per oggi la seduta di rifinitura al centro sportivo Mary Rosy.

Le scelte di Cosmi: nodi di formazione e diffide

Il tecnico dei granata studia la formazione da mettere in campo domani sera. Cosmi deve ragionare soprattutto sui diffidati (Matino, Tascone e Inglese), con i primi due che potrebbero partire ancora dal 1° minuto. Per il secondo, però, c’è concorrenza in mediana, con Carriero, Gyabuaa e Capomaggio che inseguono.

E poi c’è da tastare le condizioni di Cabianca, che ha giocato una buona prima parte di gara. Longobardi rappresenta una soluzione di garanzia sulle fasce. Il reparto offensivo va verso la riconferma, con Ferraris, Ferrari e Lescano tutti e tre in rete nella gara d’andata.