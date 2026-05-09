Salerno, Marenghi presenta la lista di FDI: «una città più vivibile e più bella»

“Abbiamo presentato persone, energie, storie e idee che hanno scelto di mettersi insieme per costruire una visione diversa di città”. Con queste parole il candidato sindaco di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, ha presentato la lista di Fratelli d’Italia, una delle quattro che sostengono la coalizione di centrodestra.

L’incontro si è svolto ieri pomeriggio al Polo Nautico di Salerno, alla presenza di vertici locali e nazionali del partito.

I pilastri del programma: Sicurezza, Commercio e Urbanistica

Marenghi ha delineato il profilo dei candidati come “donne e uomini che vivono Salerno ogni giorno”, sottolineando l’obiettivo di riportare al centro i quartieri, i giovani e la qualità della vita.

I punti cardine del programma elettorale includono:

Sicurezza urbana e miglioramento dei servizi pubblici.

e miglioramento dei servizi pubblici. Rilancio del commercio cittadino e riqualificazione dell’area industriale.

cittadino e riqualificazione dell’area industriale. Urbanistica sostenibile: stop alla “cementificazione incontrollata” a favore di maggiori standard e parcheggi.

“Questa campagna nasce dalla voglia di riportare al centro le persone. Vogliamo una città più vivibile e più bella”, ha dichiarato il candidato sindaco.

Botta e risposta con De Luca

Non è mancata la replica alle recenti affermazioni di Vincenzo De Luca, che aveva definito gli avversari “analfabeti”. Marenghi ha risposto con toni pacati: “Saranno gli elettori a decidere il destino di chi siederà all’opposizione. Le provocazioni non mi appassionano”.

Il sostegno dei vertici nazionali

All’evento hanno partecipato figure di primo piano del partito:

Edmondo Cirielli (Viceministro Affari Esteri): ha attaccato duramente l’attuale gestione, definendo la ricandidatura di De Luca come l’ammissione di un “fallimento del proprio modello amministrativo”.

(Viceministro Affari Esteri): ha attaccato duramente l’attuale gestione, definendo la ricandidatura di De Luca come l’ammissione di un “fallimento del proprio modello amministrativo”. Antonio Iannone (Sottosegretario al Mit).

(Sottosegretario al Mit). Imma Vietri (Deputato e commissario provinciale).

(Deputato e commissario provinciale). Michele Sarno (Commissario cittadino).

Cirielli ha concluso invitando al voto per Marenghi, descritto come una figura “nuova e credibile” per il cambiamento di Salerno.