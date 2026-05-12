Omignano al fianco dei pazienti: domenica la Giornata Nazionale del Malato Oncologico

Il Comune di Omignano si prepara a celebrare la XXI Giornata Nazionale del Malato Oncologico. L’iniziativa, prevista per domenica 17 maggio, si terrà negli spazi della Biblioteca Comunale di Omignano Scalo. L’evento si inserisce nel prestigioso circuito nazionale delle iniziative promosse dalla F.A.V.O. Campania e dal Progetto Anthos di Oncologia Narrativa.

Umanizzazione e personalizzazione delle cure

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e dal sindaco Raffaele Mondelli, vedrà la partecipazione di medici e operatori del settore. Il dibattito si concentrerà su temi cruciali come l’umanizzazione e la personalizzazione delle cure, mettendo a confronto le esperienze di pazienti, ex pazienti e rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Un impegno collettivo per la vita e la prevenzione

L’obiettivo primario della giornata è celebrare la vita, promuovendo con forza i diritti dei malati oncologici. Durante l’incontro verrà sottolineata l’importanza vitale della prevenzione e la necessità di strutturare percorsi di cura basati sulla multidisciplinarietà.

Sensibilizzazione e solidarietà per pazienti e famiglie

L’iniziativa punta inoltre a promuovere, attraverso attività di sensibilizzazione e solidarietà, una corretta informazione sui problemi che affliggono non solo i pazienti, ma anche i loro familiari e gli operatori. L’evento nasce per dare voce a chi vive da vicino la malattia, condividendo ansie, preoccupazioni e difficoltà quotidiane, trasformandole in un momento di crescita e supporto collettivo.