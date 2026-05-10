Campionati Regionali

Battipagliese, il sogno finisce qui: lo 0-0 premia l’Apice nella finale playoff

Sfuma il sogno Serie D per la Battipagliese. Lo 0-0 dopo i supplementari nella finale playoff premia l'Apice grazie al miglior piazzamento in classifica

Redazione Infocilento

Il sogno della Battipagliese si infrange sul più bello. Nella finale playoff del girone B di Eccellenza, la squadra bianconera non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l’Apice, un risultato che, dopo i 120 minuti di gioco, premia la formazione sannita in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Nonostante una prestazione di carattere, le zebrette devono abbandonare la corsa verso i playoff nazionali.

Il verdetto amaro dello stadio Perriello

La sfida decisiva, andata in scena in casa dell’Apice, ha visto la Battipagliese scendere in campo con l’obbligo della vittoria per poter proseguire il proprio cammino. La gara è stata caratterizzata da un grande equilibrio tattico e da un’intensità agonistica elevata, con la formazione ospite che ha cercato con insistenza di fare la partita e trovare il varco giusto. Tuttavia, l’attenzione difensiva dei padroni di casa ha reso vani i tentativi della Battipagliese, che non è riuscita a concretizzare la propria manovra negli ultimi metri.

L’analisi della prova bianconera

Nel corso dei tempi regolamentari e dei successivi supplementari, la Battipagliese ha mantenuto un atteggiamento propositivo, cercando di imporre il proprio gioco per scardinare l’organizzazione avversaria. L’Apice, forte del vantaggio di poter contare su due risultati su tre, ha gestito il confronto con maturità e ordine, chiudendo ogni spazio. La mancanza di incisività in fase offensiva è risultata fatale per i bianconeri, che hanno visto sfumare la qualificazione al triplice fischio finale, nonostante una stagione vissuta da protagonisti.

Il bilancio di fine stagione

L’eliminazione lascia l’amaro in bocca per come è maturata, ma non cancella quanto di buono mostrato dalla Battipagliese nel corso del campionato. Il club ha affrontato una compagine che si è rivelata una delle sorprese del panorama calcistico campano, capace di capitalizzare al massimo il piazzamento in classifica. Mentre l’Apice si prepara ad affrontare il Taranto nella fase nazionale, per la Battipagliese è il momento di analizzare una gara giocata alla pari ma decisa dai dettagli e dai regolamenti legati ai piazzamenti stagionali.

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