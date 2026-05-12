Scontri all’Istituto Comprensivo di Castellabate: la FLC CGIL denuncia irregolarità e ottiene l’annullamento di un incarico

Relazioni sindacali definite “compromesse” e presunte violazioni normative nella gestione di un incarico professionale all’interno dell’Istituto Comprensivo di Castellabate. È quanto emerge da una nota diffusa dalla FLC CGIL Salerno, che ha dato il via a un intervento sindacale a seguito di verifiche effettuate sulla documentazione pubblicata sul sito istituzionale della scuola.

Le contestazioni sulla normativa per i soggetti in quiescenza

Secondo quanto riferito dal sindacato, sarebbe stato conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale senza una preventiva valutazione comparativa e, soprattutto, in violazione della normativa che disciplina gli incarichi affidati a soggetti in quiescenza. Nel comunicato viene richiamato specificamente l’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 95 del 2012. L’incarico sarebbe stato affidato ad Antonio D’Elia, ex Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, oggi in pensione e attualmente responsabile territoriale della stessa organizzazione sindacale.

La diffida alla dirigenza e l’annullamento dell’atto

Il sindacato sostiene di aver inizialmente tentato una soluzione attraverso le normali relazioni sindacali, per poi procedere formalmente a diffidare la dirigente scolastica. Nella richiesta è stato sollecitato l’annullamento in autotutela dell’incarico e l’interruzione di qualsiasi forma di liquidazione, prefigurando possibili segnalazioni agli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale e all’ANAC. A seguito della diffida, la dirigente scolastica ha provveduto tempestivamente all’annullamento dell’atto.

Trasparenza e vigilanza futura sulle modalità operative

Nonostante l’annullamento, resta aperta per la FLC CGIL una questione più ampia legata alla verifica di eventuali modalità operative analoghe adottate in passato. Il sindacato ha annunciato che continuerà a mantenere alta l’attenzione sulle procedure amministrative della scuola, ponendosi come obiettivo la tutela della trasparenza, della legalità e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto scolastico.