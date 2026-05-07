Salerno celebra il Maggio dei Libri: alla Pinacoteca Provinciale letture e laboratori per bambini

Anche quest’anno la Provincia di Salerno partecipa alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” con l’evento “Ai bambini d’ogni età”, in programma martedì 12 maggio alle ore 16:00 presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno, in via Mercanti.

L’iniziativa, sostenuta dal Consigliere Provinciale alla Cultura Francesco Morra, è rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Campania e l’Associazione Ablativo/ProgettodiVento. Quest’ultima curerà sia le letture animate, tratte dall’opera “Il vaporetto” di Alfonso Gatto, sia il laboratorio creativo di collage con materiali di recupero.

L’eredità poetica di Alfonso Gatto

Nella prefazione alla raccolta “Il vaporetto”, Alfonso Gatto dedica l’opera «ai bambini d’ogni età», suggerendo uno sguardo che non coincide con l’anagrafe ma con una disposizione: quella capacità di vedere il mondo mentre prende forma e di attraversarlo lasciandosi trasformare.

Il laboratorio nasce proprio da questa intuizione e propone un’esperienza integrata che unisce l’ascolto alla creazione attiva.

Dal ritmo della lettura alla forma del collage

Dopo una prima parte dedicata alle letture, i partecipanti saranno invitati a tradurre suggestioni, immagini e ritmi in composizioni visive, utilizzando carte di recupero strappate a mano. Questo lavoro di collage non si limita a illustrare le poesie, ma ne prolunga il movimento, facendo emergere forme, paesaggi e visioni ancora in divenire.

Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo: prenotazionimuseiprovinciali@provincia.salerno.it