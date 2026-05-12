Attualità

Crisi del calcio italiano: Ivan Zazzaroni ospite all’Università di Salerno

Il Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, approda all’Unisa il 15 maggio 2026 per un seminario sulla crisi del calcio e il futuro del giornalismo sportivo

Redazione Infocilento
Unisa

Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15:30, l’Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario specialistico dal titolo “Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?”. Protagonista dell’incontro sarà il giornalista, conduttore televisivo, commentatore sportivo e scrittore Ivan Zazzaroni, dal 2018 Direttore del Corriere dello Sport – Stadio, quotidiano punto di riferimento dell’informazione sportiva in Italia. Una passione per lo sport, quella di Zazzaroni, nata fin da bambino e coltivata in una carriera ai vertici del settore.

Un’iniziativa tra Diritto, Comunicazione e Sport

L’iniziativa è promossa dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche, in collaborazione con il Laboratorio In.Di.Co. (Informazione Diritto e Comunicazione), centro di ricerca multidisciplinare sui temi del diritto, economia, sociologia e politica della società dell’informazione. L’evento rappresenta un momento di confronto accademico e professionale di alto profilo, volto ad analizzare le criticità strutturali del sistema calcistico nazionale.

Il programma del seminario e i saluti istituzionali

L’evento, che si svolgerà presso l’Aula 1 di Giurisprudenza, si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio, del delegato di Ateneo alle politiche sportive Francesco Paolo Adorno e del direttore del dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino. L’introduzione sarà affidata al Professore Salvatore Sica, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e membro del coordinamento scientifico del ciclo di seminari.

Salvatore Sica: “Uno sguardo privilegiato sul mondo del calcio”

«Siamo orgogliosi di ospitare Ivan Zazzaroni, che offrirà ai nostri studenti uno sguardo privilegiato sul mondo del calcio. Il suo è un profilo trasversale, dalla stampa cartacea alla radio, opinionista di numerosi programmi TV dedicati allo sport e giudice di un popolare format televisivo – sottolinea il Professore Salvatore Sica – Nelle varie edizioni del ciclo di seminari Unisa abbiamo avuto sempre testimonial illustri che ci hanno aiutato ad indagare l’universo sportivo nelle sue diverse prospettive: i diversi ruoli di management e di coordinamento, il marketing, i diritti di immagine. Con il direttore del Corriere dello Sport – Stadio affronteremo il tema complesso della crisi del calcio italiano, con un’analisi anche dell’attuale scenario del giornalismo sportivo».

Dalle leggende del passato al futuro digitale dell’informazione

Nella sua carriera, Zazzaroni ha girato il mondo e conosciuto i più grandi campioni, da Maradona a Michels, da Di Stefano a Bulgarelli, da Rivera a Pelé, fino a Bobby Charlton, Sanchez, Messi, Zlatan, Senna, Piquet, Villeneuve, Enzo Ferrari e Roberto Baggio. Il seminario si concentrerà, infine, sul futuro dell’informazione alla luce dell’accelerazione digitale, analizzando una fruizione giornalistica sempre più veloce che si sviluppa sulle piattaforme social e attraverso la rete.

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