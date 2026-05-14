Un cielo di mandala all’uncinetto: a San Pietro al Tanagro l’estate si accende d’arte e tradizione

A San Pietro al Tanagro l’estate alle porte si apre sotto un cielo speciale, fatto non di stelle ma di intrecci pazienti e fili colorati. Lungo la via principale del borgo, infatti, cittadini e visitatori si ritrovano a camminare sotto un’installazione suggestiva che trasforma lo spazio urbano in un luogo sospeso tra arte e tradizione.

“Luce d’estate”: l’iniziativa dell’associazione L’Arte nelle Mani

L’iniziativa, promossa dall’associazione L’Arte nelle Mani, porta il titolo evocativo di “Luce d’estate” e rappresenta un omaggio alla manualità e alla creatività femminile. I mandala realizzati all’uncinetto, tutti diversi tra loro, creano un gioco armonioso di geometrie, luci e ombre che accompagna il passaggio di chi attraversa il centro storico.

Un sapere antico che dialoga con il presente

Dietro ogni filo intrecciato si cela il lavoro di donne che custodiscono un sapere antico, capace però di rinnovarsi e dialogare con il presente attraverso forme artistiche contemporanee.

Il risultato è un colpo d’occhio delicato e coinvolgente: un percorso visivo che dona identità al paese e invita a rallentare, ad alzare lo sguardo, a lasciarsi sorprendere dalla bellezza delle cose semplici.

Valorizzazione del territorio e legami sociali

Non solo un’installazione decorativa, ma un modo per valorizzare il territorio, rafforzare i legami sociali e restituire centralità a tradizioni che continuano a vivere grazie all’impegno e alla passione di chi le tramanda.