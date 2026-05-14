Furto a Buonabitacolo: azienda edile svaligiata nella notte, caccia ai malviventi

Un furto mirato, messo a segno con ogni probabilità da persone esperte e ben organizzate. È quanto accaduto nella notte in via Tempa Petrini, dove un’azienda edile è stata presa di mira da ignoti che hanno agito approfittando del buio e della posizione isolata della zona.

Il bottino: rubati macchinari e attrezzature da lavoro

I malviventi si sarebbero introdotti nell’area senza destare sospetti, riuscendo a portare via numerose attrezzature da lavoro. Il bottino comprende macchinari, elementi per ponteggi e altro materiale indispensabile per le attività quotidiane dell’impresa.

La scoperta all’alba e l’intervento dei Carabinieri

A fare la scoperta è stato il titolare dell’azienda nelle prime ore del mattino. Immediata la richiesta di intervento ai Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le indagini: si esaminano i video delle telecamere

Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere elementi utili e verificare eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di risalire agli autori del furto.