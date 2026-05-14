Agropoli, salvataggio nella notte: vigili del fuoco recuperano un gattino nel fiume Testene

L’intervento tempestivo dei caschi rossi ha permesso di trarre in salvo un piccolo felino in difficoltà ad Agropoli. Nella serata di ieri, i vigili del fuoco del distaccamento locale sono stati impegnati in un’operazione di soccorso lungo le sponde del fiume Testene, nei pressi del palazzetto dello sport, dove un gattino era rimasto intrappolato a causa del maltempo.

Il salvataggio lungo il fiume Testene

L’allarme è scattato quando alcuni passanti, transitando nei pressi dell’impianto sportivo, hanno avvertito i miagolii insistenti provenienti dalla fitta vegetazione. La situazione è apparsa subito complessa anche a causa dell’acqua accumulatasi dopo le ultime piogge. Dopo l’allerta lanciata da alcuni volontari presenti sul posto, i vigili del fuoco di Agropoli sono intervenuti con la consueta rapidità, riuscendo a individuare il cucciolo tra i rovi e a recuperarlo prima che la corrente potesse rappresentare un rischio fatale.

Assistenza veterinaria e futuro del cucciolo

Subito dopo il recupero, il gatto è stato affidato a una volontaria che se ne è presa cura durante la notte, offrendogli un riparo sicuro. Per la giornata di oggi è prevista una visita presso uno studio veterinario per valutarne le condizioni generali di salute. Una volta completato il percorso di cure e accertamenti, per il piccolo felino si apriranno le procedure per l’adozione, nella speranza di trovargli presto una famiglia che possa accoglierlo definitivamente.