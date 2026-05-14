Il progetto “Cilento Selvaggio” sbarca a Bastia Umbra: una nuova visione per il rilancio delle aree interne

Dal 16 al 18 maggio il progetto “CILENTO SELVAGGIO” sarà presente a Bastia Umbra, presso il Padiglione 7, con uno spazio dedicato alla promozione di un’iniziativa che mette al centro caccia, cinofilia, natura e tradizioni del territorio cilentano.

La partecipazione rappresenta un’importante occasione di confronto con aziende, operatori e appassionati del settore, con l’obiettivo di far conoscere una progettualità orientata alla valorizzazione delle aree interne, delle economie locali e della filiera legata alla gestione sostenibile della fauna e del territorio.

Il format: sul modello del Caccia Village per valorizzare il Sud

“CILENTO SELVAGGIO” nasce con l’ambizione di diventare il primo grande evento del Sud Italia ispirato al format del Caccia Village, creando un punto di riferimento per il comparto venatorio, cinofilo e rurale, ma anche per la promozione turistica e culturale del Cilento.

Nel corso delle tre giornate saranno illustrati gli obiettivi del progetto e le prospettive di crescita di un’iniziativa che punta a costruire una rete territoriale ampia e condivisa.

Sinergie territoriali: i sostenitori e le istituzioni coinvolte

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Banca Monte Pruno, Fondazione Monte Pruno e Comune di Roscigno, che hanno sostenuto il progetto sin dalle sue fasi iniziali, condividendone finalità e visione.

L’auspicio è quello di coinvolgere progressivamente tutte le realtà istituzionali e territoriali, a partire dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dalla Regione Campania, dalla Comunità Montana Alburni e dalla Provincia di Salerno.

L’iniziativa si propone infatti come un progetto di comunità, aperto al contributo di istituzioni, associazioni, imprese, operatori e cittadini, con l’obiettivo di creare sinergie concrete per il rilancio delle aree interne.

Un protocollo d’intesa per lo sviluppo economico e sociale

Tra gli obiettivi principali vi è la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra tutti gli attori coinvolti, così da costruire una rete forte e coesa, capace di sostenere nel tempo un’iniziativa strategica per lo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio.

“CILENTO SELVAGGIO” intende promuovere una nuova visione delle aree interne, valorizzandone risorse, identità e tradizioni, e contribuendo a creare nuove opportunità per il comprensorio cilentano.

«Crediamo fortemente che questo progetto possa rappresentare una concreta occasione di crescita per il Cilento e per le sue comunità. L’obiettivo è unire le energie del territorio attorno a una visione condivisa, capace di generare sviluppo, turismo e nuove prospettive per le aree interne», dichiara il direttore di Cilento Selvaggio, Francesco Palmieri.

L’appuntamento è quindi fissato dal 16 al 18 maggio presso il Padiglione 7 di Bastia Umbra, per conoscere da vicino il progetto “CILENTO SELVAGGIO” e condividere una sfida che guarda al futuro del Cilento e delle sei comunità.