Antonio Ventieri firma il “Sì” da sogno di Micaela Ramazzotti: le Letterine di Paestum conquistano Vogue Italia

Quando Vogue Italia ha scelto di raccontare in esclusiva uno dei matrimoni più eleganti e riservati del 2026 — quello dell’attrice Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto in Umbria — al centro della tavola c’erano le creazioni di Antonio Ventieri, pastry chef e cake designer di Capaccio Paestum.

Ventieri ha firmato la torta nuziale e ha portato in sala le sue iconiche Letterine: monoporzioni di torta artigianale confezionate come vere lettere d’amore, complete di sigillo in ceralacca e packaging sartoriale. Scelte come dolce a piatto per gli ospiti del ricevimento, queste creazioni hanno conquistato la platea, guadagnandosi uno spazio d’onore tra le pagine della più autorevole rivista di moda e stile in Italia.

Dal cuore del Cilento al jet set: il successo delle Letterine

Le Letterine nascono da un’idea precisa: restituire dignità e bellezza alla monoporzione, trasformando il semplice gesto di regalare un dolce in un’esperienza memorabile. Ogni pezzo è realizzato a mano nel laboratorio di Capaccio Paestum, utilizzando esclusivamente ingredienti selezionati.

Il formato a “lettera”, con il suo richiamo alla corrispondenza romantica d’altri tempi, ha trovato nella cerimonia nuziale il suo contesto più naturale. Ogni ospite ha ricevuto la propria Letterina come omaggio personale, portando con sé un ricordo commestibile e raffinato del giorno più bello.

Antonio Ventieri: l’artigiano del gusto dietro il matrimonio dell’anno

Fondatore della Torteria di Capaccio Paestum, Antonio Ventieri è un punto di riferimento per la pasticceria d’autore e le torte nuziali su misura. Il suo talento è certificato da prestigiosi riconoscimenti nazionali: nel 2024 ha infatti vinto il titolo di Miglior Panettone Artigianale Tradizionale d’Italia al concorso Mastro Panettone, uno dei più competitivi del settore.

Mentre le sue celebri Letterine sono acquistabili esclusivamente presso il suo laboratorio, l’intero catalogo delle sue opere dolciarie è consultabile online per ammirare l’estetica e la cura che hanno reso Ventieri il pasticciere scelto dalle star.

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