Roccadaspide, ufficio postale chiuso per lavori dal 14 al 27 maggio: ecco i servizi alternativi e gli sportelli attivi

Importanti aggiornamenti sul fronte dei servizi postali per la comunità di Roccadaspide. Per consentire l’esecuzione di una serie di interventi infrastrutturali inseriti nella cornice del progetto “Polis”, la sede cittadina di Via Gaetano Giuliani 83 sospenderà temporaneamente le proprie attività. La chiusura al pubblico è fissata dal 14 al 27 maggio, con la regolare riapertura programmata per il giorno 28 maggio, salvo imprevisti che verrebbero tempestivamente comunicati.

La continuità dei servizi e la gestione delle esigenze dei cittadini saranno comunque garantite attraverso presidi alternativi nel territorio circostante. Poste Italiane ha infatti predisposto soluzioni specifiche sia per le operazioni ordinarie sia per il ritiro della corrispondenza non consegnata.

Sportello dedicato a Castel San Lorenzo per pacchi e corrispondenza

Per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza, dal 15 al 26 maggio sarà attivato uno sportello dedicato esclusivamente agli utenti di Roccadaspide presso l’Ufficio Postale di Castel San Lorenzo. Questo spazio specifico sarà preposto alla consegna di pacchi, alla gestione della corrispondenza inesitata e all’esecuzione di tutte le operazioni radicate che fanno originariamente capo alla sede temporaneamente chiusa.

Gli uffici postali limitrofi disponibili sul territorio

Durante l’intero blocco dei lavori, la clientela potrà usufruire delle sedi postali dei comuni vicini. Di seguito si riportano i dettagli operativi e gli orari di apertura dei centri più facilmente raggiungibili: