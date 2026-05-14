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Roccadaspide, ufficio postale chiuso per lavori dal 14 al 27 maggio: ecco i servizi alternativi e gli sportelli attivi

L'ufficio postale di Roccadaspide chiude dal 14 al 27 maggio per i lavori del progetto Polis. Ecco gli uffici limitrofi attivi e lo sportello speciale a Castel San Lorenzo

Redazione Infocilento
Poste Italiane

Importanti aggiornamenti sul fronte dei servizi postali per la comunità di Roccadaspide. Per consentire l’esecuzione di una serie di interventi infrastrutturali inseriti nella cornice del progetto “Polis”, la sede cittadina di Via Gaetano Giuliani 83 sospenderà temporaneamente le proprie attività. La chiusura al pubblico è fissata dal 14 al 27 maggio, con la regolare riapertura programmata per il giorno 28 maggio, salvo imprevisti che verrebbero tempestivamente comunicati.

La continuità dei servizi e la gestione delle esigenze dei cittadini saranno comunque garantite attraverso presidi alternativi nel territorio circostante. Poste Italiane ha infatti predisposto soluzioni specifiche sia per le operazioni ordinarie sia per il ritiro della corrispondenza non consegnata.

Sportello dedicato a Castel San Lorenzo per pacchi e corrispondenza

Per limitare il più possibile i disagi alla cittadinanza, dal 15 al 26 maggio sarà attivato uno sportello dedicato esclusivamente agli utenti di Roccadaspide presso l’Ufficio Postale di Castel San Lorenzo. Questo spazio specifico sarà preposto alla consegna di pacchi, alla gestione della corrispondenza inesitata e all’esecuzione di tutte le operazioni radicate che fanno originariamente capo alla sede temporaneamente chiusa.

Gli uffici postali limitrofi disponibili sul territorio

Durante l’intero blocco dei lavori, la clientela potrà usufruire delle sedi postali dei comuni vicini. Di seguito si riportano i dettagli operativi e gli orari di apertura dei centri più facilmente raggiungibili:

  • Ufficio Postale di Castel San Lorenzo (sito in Via Roma 2): aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:35, e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35. La struttura è inoltre dotata di ATM fruibile H24 per i prelievi e i servizi automatici.
  • Ufficio Postale di Fonte (sito in Via Nazionale 174): operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.
  • Ufficio Postale di Acquaviva (sito in Via Acquaviva 37): attivo esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45.
  • Ufficio Postale di Agropoli (sito in Via San Pio X): aperto con orario prolungato dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, e il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35. Anche questa sede è provvista di ATM fruibile H24.
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