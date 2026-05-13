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Incendio a Sant’Arsenio, il ringraziamento di Infravie: “Grazie a chi ci ha sostenuto, ora ripartiamo”

Dopo il vasto incendio che ha colpito lo stabilimento di Sant’Arsenio, Infravie Srl esprime gratitudine ai soccorritori e alla comunità. Nessun ferito nell'incidente: l'azienda guarda ora alla ricostruzione

Erminio Cioffi

Il primo pensiero, dopo la paura e le ore concitate dell’emergenza durante l’incendio avvenuto lunedì scorso, è stato per chi non si è fermato un attimo. La direzione e i lavoratori della Infravie Srl hanno voluto infatti ringraziare pubblicamente tutti coloro che sono intervenuti per fronteggiare il vasto incendio che ha colpito lo stabilimento di Sant’Arsenio.

Il ruolo cruciale dei soccorritori e delle forze dell’ordine

Un gesto di riconoscenza rivolto ai Vigili del Fuoco, protagonisti di un intervento lungo e complesso, ma anche alle forze dell’ordine, ai sanitari del 118, ai tecnici comunali e ai volontari che hanno operato senza sosta. Decisivo il contributo delle squadre giunte dai vari distaccamenti del territorio e dei rinforzi arrivati da fuori provincia, che hanno lavorato in condizioni difficili per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Solidarietà tra imprese e supporto della comunità

Parole di gratitudine anche per le aziende vicine allo stabilimento, che sin dai primi momenti hanno offerto supporto concreto, dimostrando grande senso di responsabilità e collaborazione, e per quanti, a vario titolo, hanno dato un aiuto nelle fasi più critiche.

L’incendio, sviluppatosi lunedì per cause ancora in fase di accertamento, ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi e uomini. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte a lungo, destando preoccupazione nella comunità locale. Fortunatamente, non si registrano feriti né persone coinvolte: un dato che rappresenta l’aspetto più importante di tutta la vicenda.

Sicurezza e prospettive per il futuro

L’azienda ha inoltre ribadito la piena collaborazione con le autorità competenti per tutte le verifiche necessarie, sia sul piano della sicurezza ambientale che strutturale. Nel momento più difficile, non è mancata la vicinanza della comunità, con tanti messaggi di solidarietà che hanno accompagnato queste ore di apprensione.

Ora, spenti i riflettori dell’emergenza, resta la volontà di guardare avanti. La Infravie Srl si prepara ad affrontare la fase della ricostruzione forte del sostegno ricevuto e con un messaggio chiaro: rialzarsi è possibile.

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