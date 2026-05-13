Allerta Meteo in Campania: Temporali e Forti Raffiche di Vento fino a Stasera

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di colore Giallo. L’avviso è valido dalle ore 13:00 alle 21:00 di oggi, mercoledì 13 maggio, a causa di locali rovesci e temporali che potrebbero assumere, in alcuni punti, una moderata intensità.

Le zone interessate dal maltempo

Il monitoraggio meteo riguarda gran parte del territorio regionale. Nello specifico, l’allerta vige sulle seguenti aree:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento.

Previsioni: temporali repentini, fulmini e grandine

Secondo gli esperti, si prevedono precipitazioni a carattere temporalesco caratterizzate da una forte incertezza previsionale e da una rapidità di evoluzione. I fenomeni non saranno isolati: potrebbero essere accompagnati da raffiche di vento, fulminazioni e grandinate, rendendo instabili le condizioni atmosferiche in tempi brevissimi.

I rischi al suolo e il pericolo idrogeologico

L’allerta Gialla segnala il rischio di dissesto idrogeologico localizzato. Gli scenari di impatto al suolo evidenziano diverse criticità:

Possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie;

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori con possibili inondazioni;

Allagamenti di locali interrati e ai piani terra;

Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e rigurgito dei sistemi di smaltimento fognario;

Caduta massi e occasionali fenomeni franosi in aree geologicamente fragili.

Raccomandazioni ai Comuni e misure di prevenzione

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti dei territori interessati di attivare immediatamente i Centri Operativi Comunali (COC). È fondamentale porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti e monitorare costantemente i comunicati della Sala Operativa regionale per aggiornamenti in tempo reale.