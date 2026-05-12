Attualità

Emergenza Fiume Sele: l’appello dei cittadini di Capaccio Paestum alla Regione Campania

Alessandra Pazzanese

I cittadini residenti nelle località Brecciale, Gromola e Foce Sele, all’interno del Comune di Capaccio Paestum, hanno lanciato una segnalazione formale riguardante lo stato critico del corso d’acqua locale. La preoccupazione cresce tra la popolazione residente, che teme per l’incolumità del territorio in vista delle future ondate di maltempo.

L’ostacolo nel fiume: un’isola di ghiaia devia il corso d’acqua

La richiesta è indirizzata direttamente al Presidente della Regione Campania. I firmatari sollecitano un accurato sopralluogo tecnico per verificare le condizioni dell’alveo del Fiume Sele in località Brecciale. Secondo quanto riportato, il letto del fiume risulta gravemente ostruito da un’imponente isola di ghiaia. Questa formazione impedisce il naturale deflusso delle acque, rappresentando un serio ostacolo durante il periodo invernale.

Erosione della golena e rischi per l’argine di protezione

Le dimensioni dell’ammasso di detriti hanno già causato una pericolosa deviazione del flusso idrico. Tale fenomeno sta provocando l’erosione della golena, arrivando a minacciare direttamente il piede dell’argine di protezione. I residenti chiedono con urgenza il ripristino dell’area e la pulizia dell’alveo, interventi ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza idraulica e la tutela del territorio circostante.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.