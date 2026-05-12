Emergenza Fiume Sele: l’appello dei cittadini di Capaccio Paestum alla Regione Campania

I cittadini residenti nelle località Brecciale, Gromola e Foce Sele, all’interno del Comune di Capaccio Paestum, hanno lanciato una segnalazione formale riguardante lo stato critico del corso d’acqua locale. La preoccupazione cresce tra la popolazione residente, che teme per l’incolumità del territorio in vista delle future ondate di maltempo.

L’ostacolo nel fiume: un’isola di ghiaia devia il corso d’acqua

La richiesta è indirizzata direttamente al Presidente della Regione Campania. I firmatari sollecitano un accurato sopralluogo tecnico per verificare le condizioni dell’alveo del Fiume Sele in località Brecciale. Secondo quanto riportato, il letto del fiume risulta gravemente ostruito da un’imponente isola di ghiaia. Questa formazione impedisce il naturale deflusso delle acque, rappresentando un serio ostacolo durante il periodo invernale.

Erosione della golena e rischi per l’argine di protezione

Le dimensioni dell’ammasso di detriti hanno già causato una pericolosa deviazione del flusso idrico. Tale fenomeno sta provocando l’erosione della golena, arrivando a minacciare direttamente il piede dell’argine di protezione. I residenti chiedono con urgenza il ripristino dell’area e la pulizia dell’alveo, interventi ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza idraulica e la tutela del territorio circostante.