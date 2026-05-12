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Casaletto Spartano lancia la prima edizione di “Casaletto in Fiore”

Scopri la 1ª edizione di "Casaletto in Fiore" a Casaletto Spartano. Un contest gratuito per cittadini e attività dedicato al decoro urbano e alla tradizione. Iscrizioni entro il 20 maggio

Maria Emilia Cobucci
Balcone fiori

Il Comune di Casaletto Spartano, in sinergia con i giovani del Servizio Civile, ha dato ufficialmente il via alla prima edizione del contest “Casaletto in Fiore”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di esaltare la bellezza del borgo, trasformando vicoli, balconi e scorci caratteristici in veri e propri quadri naturali attraverso l’uso sapiente di decorazioni floreali e richiami alla tradizione artigianale locale.

Partecipazione e categorie del concorso

Il contest è aperto a una platea vasta e diversificata. Possono aderire gratuitamente singoli cittadini, associazioni del territorio, istituti scolastici ed esercizi commerciali. I partecipanti hanno la possibilità di concorrere individualmente o in gruppo, dedicandosi all’allestimento di un “angolo fiorito” o di un “vicolo fiorito”. L’iniziativa richiede l’impiego di piante, fiori e materiali decorativi ecosostenibili, sottolineando una forte attenzione per l’ambiente.

Criteri di valutazione e omaggio alla tradizione

La commissione preposta valuterà le opere in base a parametri rigorosi: creatività, armonia cromatica e strutturale con l’ambiente circostante, varietà botanica e originalità. Un peso rilevante sarà attribuito alla sostenibilità degli allestimenti. Un tratto distintivo del concorso è la valorizzazione dell’identità locale: verrà infatti prestata particolare attenzione all’integrazione di lavori all’uncinetto ed elementi tipici della tradizione artigiana, definendo l’iniziativa come:

“Un’occasione per abbellire insieme il nostro paese e valorizzarne l’identità, l’accoglienza e il senso di comunità.”

Termini di iscrizione e premi

Per partecipare alla competizione, gli interessati dovranno presentare la propria adesione entro il 20 maggio 2026. La procedura prevede la consegna del Modello A direttamente ai ragazzi del Servizio Civile. Per i primi tre classificati sono previsti riconoscimenti simbolici di alto valore identitario: targhe o mattonelle decorative che potranno essere affisse all’esterno del luogo premiato, a testimonianza dell’impegno profuso nel rendere Casaletto Spartano ancora più accogliente.

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