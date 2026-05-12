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Il cicloturismo conquista il salernitano: il progetto Bike Hospitality accoglie trenta ciclisti islandesi

Il progetto Bike Hospitality cresce nel salernitano: trenta cicloturisti dall'Islanda visitano Agropoli, Eboli e Olevano sul Tusciano, tra storia, natura e sapori locali.

Antonio Elia

Nel cuore del territorio salernitano prende sempre più forma un modello di turismo lento e sostenibile capace di valorizzare paesaggi, cultura e identità locali. Partendo dalla Città di Agropoli, il progetto Bike Hospitality continua infatti a crescere, coinvolgendo comunità, operatori turistici e istituzioni in una rete dedicata all’accoglienza dei viaggiatori in bici.

Dallo sbarco alle due ruote: la tappa dei cicloturisti islandesi a Eboli e Olevano

Trenta cicloturisti provenienti dall’Islanda hanno visitato il MOA – Museo dell’Operazione Avalanche, attraversando il centro storico di Eboli e facendo tappa anche a Olevano sul Tusciano. Un itinerario che ha permesso agli ospiti di conoscere da vicino tradizioni, scorci naturalistici ed eccellenze del territorio, vivendo un’esperienza autentica a stretto contatto con le comunità locali.

A guidare la carovana, insieme al presidente Michele Senatore, c’erano anche i ciclisti della Asd Rampikevoli MTB, protagonisti di un’iniziativa che conferma il crescente interesse internazionale verso il turismo lento nel Salernitano.

Cos’è il progetto Bike Hospitality: una rete per lo sviluppo locale

Il cicloturismo si conferma così uno strumento sempre più efficace per promuovere il territorio attraverso forme di viaggio sostenibili e immersive. Ed è proprio questo l’obiettivo del progetto Bike Hospitality: creare una rete di ospitalità specializzata, capace di offrire servizi integrati, percorsi dedicati ed esperienze che mettano al centro la scoperta delle identità locali, delle produzioni tipiche e del patrimonio culturale.

Strutture ricettive, associazioni, operatori del settore e cittadini collaborano attivamente per costruire un’offerta turistica moderna e sostenibile, attenta alla qualità dell’accoglienza e alla valorizzazione delle risorse del territorio. Una sinergia che rappresenta una concreta opportunità di crescita condivisa, in grado di attrarre nuovi flussi turistici e generare benefici economici e sociali duraturi.

Il ruolo della Federazione Ciclistica Italiana e il successo di Olevano sul Tusciano

Determinante, in questo percorso, il lavoro di Michele Senatore, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Salerno e membro della commissione nazionale Bike Hospitality. Grazie al suo impegno costante, infatti, sono state promosse numerose iniziative dedicate allo sviluppo del cicloturismo e alla costruzione di una rete sempre più strutturata per l’accoglienza dei viaggiatori in bici.

Anche la comunità di Olevano sul Tusciano ha accolto con entusiasmo i visitatori islandesi, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza autentica tra storia, natura, tradizioni e sapori del territorio. Un’occasione importante non solo per promuovere il patrimonio locale, ma anche per consolidare un modello turistico innovativo che guarda al futuro attraverso sostenibilità, mobilità dolce e valorizzazione delle identità territoriali.

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