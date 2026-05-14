Stretta sulla sicurezza: Daspo Urbano a Capaccio e Casal Velino. A Salerno stretta sui parcheggiatori abusivi

La Polizia di Stato, attraverso il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Salerno — coordinata dal Primo Dirigente Lorena Antonia Cicciotti — ha intensificato negli ultimi giorni le misure di prevenzione sul territorio provinciale. L’obiettivo degli interventi è il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa e il potenziamento della sicurezza urbana, garantendo una maggiore tutela ai cittadini e ai visitatori della provincia.

Daspo Urbano a Casal Velino e Capaccio Paestum

In questo contesto, il Questore della provincia di Salerno ha firmato due provvedimenti di Daspo Urbano, della durata di 12 mesi ciascuno, nei confronti di soggetti protagonisti di condotte moleste in aree caratterizzate da un’alta densità di locali pubblici.

Il primo provvedimento riguarda un individuo segnalato per ubriachezza molesta a Casal Velino; per lui è scattato il divieto di accesso e stazionamento nelle vicinanze degli esercizi pubblici. Una misura analoga è stata adottata a Capaccio Paestum, dove la Polizia Locale ha allontanato una persona responsabile non solo di ubriachezza molesta, ma anche di vendita abusiva di merce non alimentare. Anche in questo caso, il soggetto non potrà frequentare le aree della “movida” per la durata di un anno.

Lotta ai parcheggiatori abusivi: provvedimenti a Salerno

L’attività di contrasto si è estesa anche al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. A Salerno, nei pressi della Nuova Cittadella Giudiziaria, è stato emesso un Divieto di Ritorno per 2 anni nei confronti di un uomo residente ad Agropoli, sorpreso a esercitare l’attività illecita.

Sempre nell’ambito delle misure di prevenzione personale, su proposta del Questore, il Tribunale competente ha disposto la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza per un anno verso un altro parcheggiatore abusivo. L’uomo, recidivo, era già stato sanzionato più volte e risultava già destinatario di un precedente Daspo Urbano.

Impegno costante della Questura

L’attività della Questura di Salerno prosegue con una vigilanza costante e un monitoraggio capillare del territorio. L’impegno punta a prevenire e sanzionare tutti quei comportamenti che incidono negativamente sulla sicurezza urbana e sulla civile convivenza tra i cittadini.