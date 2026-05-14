Serie C - Serie D

Serie C: la Salernitana pesca il Ravenna  nel secondo turno dei play off

Sorteggiati gli accoppiamenti del prossimo turno playoff. Si gioca domenica 17 maggio allo stadio Arechi. Ecco il programma completo

Antonio Pagano
Stadio Arechi, Salerno

La Salernitana centra il secondo turno nazionale dei play off dove in attesa c’erano le seconde classificate di ogni girone di Serie C.

Dopo un doppio confronto vincente con la Casertana, ( 2-3 per gli uomini di Cosmi all’andata e 1- 1 all’Arechi) i granata se la vedranno con il Ravenna, testa di serie al essendo la migliore classificata nelle squadre che hanno passato il primo turno.

Il programma delle gare

L’andata sarà domenica 17 maggio per la Salernitana in casa, il ritorno invece in trasferta il 20 maggio.

Gli altri accoppiamenti: Casarano – Union Brescia, Potenza – Ascoli, Lecco – Catania.

I granata troveranno poi nella eventuale semifinale la vincente di Casarano – Union Brescia.

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