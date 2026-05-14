Festival dell’Aspide 2026 a Roccadaspide: Aperto l’Avviso Pubblico per le Taverne Enogastronomiche

L’associazione “Eventi dell’Aspide 2024”, presieduta da Massimo Sabetta, ha diramato un avviso pubblico rivolto a quanti intendono allestire delle taverne per la somministrazione di cibo e bevande durante l’edizione 2026 del Festival dell’Aspide. L’evento si conferma come uno dei punti di riferimento dell’estate cilentana, celebre per i grandi concerti gratuiti e la variegata offerta artistica curata dal Direttore Artistico, Michele Lettieri.

Eccellenza enogastronomica e Dieta Mediterranea

Come di consueto, non mancherà il lungo percorso enogastronomico ispirato ai prodotti della Dieta Mediterranea, che si svilupperà lungo l’intero corso della città. Gli interessati all’allestimento di una taverna potranno presentare la propria richiesta di adesione presso la Casa Comunale, rivolgendosi all’Ufficio di Staff del Sindaco. Nella domanda andranno indicati il piatto che si intende preparare, i prodotti utilizzati e, laddove possibile, la filiera produttiva.

L’associazione ha sottolineato l’importanza della qualità:

“Abbiamo ritenuto opportuno adottare un criterio di assegnazione subordinato al superamento di un controllo qualitativo delle pietanze proposte che verrà effettuato da un’apposita commissione di esperti in materia, nominata dall’Associazione, le cui modalità e termini saranno comunicati agli interessati a partire dal 1° luglio”.

L’edizione 2026 del Festival dell’Aspide si terrà, come da tradizione, nel fine settimana che precede il Ferragosto, ovvero nei giorni 7, 8 e 9 agosto.

Requisiti per gli operatori e prelazione

Nella valutazione delle domande verrà applicato un criterio di privilegio in favore degli operatori economici locali e degli esercenti (ristoranti, agriturismi, pizzerie, alberghi, bar, aziende agricole, ecc.) operanti sul territorio. Le proposte per le “nuove” taverne saranno prese in considerazione seguendo l’ordine cronologico di presentazione, fermo restando il superamento del controllo di qualità e il rispetto del diritto di prelazione.

Scadenze e modalità di presentazione

Per garantire un’organizzazione impeccabile, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 19 giugno 2026. L’avviso completo è consultabile sui canali istituzionali del Comune di Roccadaspide (www.comune.roccadaspide.sa.it) e sul sito ufficiale dell’evento (www.festivaldellaspide2024.it).

Costi e contributi di partecipazione

Ai fini della prenotazione, sarà necessario versare al momento della richiesta un acconto di 300,00 € tramite bonifico bancario. Il saldo dovrà essere effettuato entro il 1° luglio 2026 secondo il seguente schema:

Taverna 2×2: Saldo di 300,00 € (totale 600,00 €).

Saldo di 300,00 € (totale 600,00 €). Taverna 4×2: Saldo di 400,00 € (totale 700,00 €).

Spazio ad artigiani e commercianti locali

Un invito analogo è rivolto ad artisti, artigiani, produttori e commercianti locali interessati a uno spazio espositivo per presentare opere e manufatti. Per questa categoria, il contributo è diversificato in base al tipo di stand e alla durata dell’esposizione.