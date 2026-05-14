XI Trofeo Baia di Sapri: al via la grande sfida tra bolognese e surfcasting

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di pesca sportiva del Sud Italia. Domenica 31 maggio 2026 si svolgerà l’XI Trofeo “Baia di Sapri”, manifestazione dedicata alla pesca sportiva che vedrà protagoniste due diverse competizioni tra porto e litorale cittadino. L’evento richiamerà a Sapri pescatori provenienti da diverse regioni italiane, confermando il crescente interesse attorno a una manifestazione che negli anni è diventata un importante punto di riferimento per il settore.

I dettagli delle competizioni e il sold out degli iscritti

Saranno circa 70 gli iscritti in gara, suddivisi tra le due competizioni previste nel corso della giornata, entrambe della durata di quattro ore. La gara di pesca bolognese si svolgerà nella mattinata presso il porto di Sapri, nell’area del molo di sottoflutto, mentre nel pomeriggio spazio al surfcasting lungo il litorale della spiaggia cittadina. Grande partecipazione già registrata nelle settimane precedenti all’evento, con le iscrizioni ufficialmente chiuse con un mese di anticipo rispetto alla data della competizione, a conferma dell’interesse e dell’attenzione che il trofeo continua a suscitare tra gli appassionati.

Il legame con il territorio e l’omaggio alle genti di mare

La manifestazione non sarà soltanto sport, ma anche un momento di forte valore simbolico e identitario per la comunità locale e per le tradizioni legate al mare. Alle ore 10:30, infatti, sul Viale della Spigolatrice, si terrà la tradizionale cerimonia dedicata alle genti di mare, organizzata in collaborazione con il Circolo Nautico di Sapri. Il programma prevede la benedizione e la deposizione in mare di una corona d’alloro, in ricordo di quanti hanno vissuto e lavorato nel mare, custodendone valori e tradizioni.

Sinergia tra turismo e sport per la valorizzazione del Cilento

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica per la città di Sapri, capace di unire sport, spettacolo e valorizzazione del territorio in un unico grande evento. A sostenere la manifestazione saranno prestigiosi sponsor tecnici del settore come Trabucco, Venturieri, Norfin e Carlo Pesca. Partner ufficiale dell’evento sarà inoltre Givova. L’XI Trofeo “Baia di Sapri” si svolgerà con il patrocinio del Comune di Sapri e dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo, che hanno sostenuto l’organizzazione dell’iniziativa riconoscendone il valore sportivo, turistico e sociale. L’appuntamento del 31 maggio si preannuncia dunque come una grande giornata di sport, mare e tradizione, pronta a coinvolgere atleti, cittadini e visitatori in uno degli scenari più suggestivi della costa cilentana.