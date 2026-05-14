Sanità a Castellabate: riaprono gli uffici Scelta e Revoca e sportello Ticket al Saut

A partire da martedì prossimo, la comunità di Castellabate potrà nuovamente usufruire di servizi essenziali presso la struttura distrettuale di Santa Maria. La riattivazione riguarda nello specifico gli uffici dedicati alla Scelta e Revoca del Medico e del Pediatra, oltre allo sportello Ticket. Questa decisione, annunciata dal consigliere comunale Domenico Di Luccia, porta al ripristino di prestazioni che erano state precedentemente sospese, restituendo un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza sanitaria territoriale.

Orari e modalità di accesso ai servizi

Per ottimizzare la fruizione da parte degli utenti e garantire una migliore organizzazione interna, il servizio sarà operativo in due giornate settimanali. Gli uffici resteranno aperti ogni martedì e giovedì, dalle ore 8:45 alle 13:00. Tali orari sono stati definiti per coincidere strategicamente con le sedute ambulatoriali, così da offrire un supporto completo ai cittadini che necessitano di sbrigare pratiche amministrative nello stesso momento in cui accedono alle visite mediche.

Il percorso istituzionale verso la riattivazione

Il ripristino degli sportelli è il frutto di un’azione costante condotta nelle sedi istituzionali, rivendica Di Luccia. Fondamentale – dice – è stato il coordinamento con il Consigliere Regionale On. Corrado Matera, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, che ha sostenuto l’istanza a livello regionale. Un ruolo operativo decisivo è stato svolto dal Direttore Amministrativo del DEA Vallo-Agropoli, il Dott. Andrea Giannattasio, la cui collaborazione ha permesso di concretizzare il ritorno dei servizi sul territorio.

La soddisfazione del consigliere Domenico Di Luccia

Il consigliere comunale di minoranza ha espresso soddisfazione per questo traguardo, sottolineando la determinazione necessaria per superare l’inerzia amministrativa. Secondo l’esponente politico, non si tratta di un evento fortuito, ma del coronamento di un impegno quotidiano volto a tutelare i diritti della cittadinanza.

“Non è un caso. Non è un favore. È il risultato di settimane di insistenza quotidiana, di solleciti, di pressioni e di battaglie portate avanti senza un giorno di tregua, nelle sedi istituzionali e sul territorio. Un servizio che ci era stato tolto ingiustamente e che oggi torna grazie alla caparbietà di chi non si è arreso all’inerzia.”

Prospettive per la sanità locale

La riapertura degli uffici amministrativi viene interpretata come un segnale di attenzione verso le esigenze periferiche, dove la vicinanza dei servizi è un fattore determinante per la qualità della vita. Di Luccia ha ribadito che questo risultato rappresenta una vittoria della concretezza e delle ragioni del territorio.