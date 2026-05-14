Premio Banca d’Italia: gli studenti dell’ITE “Sacco” di Sant’Arsenio trionfano con l’e-book “Smart Money, Smart Life”

Importante riconoscimento per gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico “Sacco” di Sant’Arsenio che, nella giornata di ieri, si sono distinti presso la Banca d’Italia conquistando il premio per il miglior elaborato grazie all’e-book “Smart Money, Smart Life”.

Creatività e competenze: il successo del progetto “Smart Money, Smart Life”

Il progetto, realizzato dagli alunni delle classi terze e quarte, si è fatto apprezzare per creatività, capacità di coinvolgimento e profondità dei contenuti. Un lavoro ricco di spunti di riflessione su temi quanto mai attuali: dalla gestione del reddito, nelle sue diverse forme, fino all’importanza del risparmio e degli investimenti come strumenti fondamentali per costruire il proprio futuro con consapevolezza.

Determinante è stata anche la presentazione, curata con entusiasmo, competenza e originalità, che ha saputo conquistare la commissione e portare gli studenti a ottenere questo prestigioso riconoscimento.

I ringraziamenti alle istituzioni e alla dirigenza scolastica

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla dott.ssa Palumbo, direttrice della sede di Napoli della Banca d’Italia, per l’opportunità offerta, e alla dott.ssa Petrone dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per il sostegno all’iniziativa. Parole di gratitudine anche per la dirigente scolastica, prof.ssa Cembalo, che ha accompagnato e sostenuto il percorso degli studenti con costante fiducia.

Chi sono gli studenti vincitori dell’ITE “Sacco”

Ma il plauso più grande va ai veri protagonisti di questo successo: Michele Auleta, Roberta Auricchio, Giusy Coviello, Manuel Cupersito, Veronica De Lauso, Giuseppe Esposito, Cristian Fino, Annamaria Langone, Anna Luciano, Martina Mea, Pietro Pagliarulo e Matteo Salvioli.

Un risultato che premia impegno, collaborazione e talento, e che dimostra come l’educazione finanziaria rappresenti oggi uno strumento essenziale per formare cittadini più consapevoli e responsabili, pronti ad affrontare le sfide del futuro.