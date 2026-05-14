Cresce la febbre playoff: l’Agropoli si gioca il tutto per tutto a Pontecagnano

L’attesa sta per finire e la tensione agonistica è ormai alle stelle. La finalissima dei playoff del girone D di Promozione tra Città di Pontecagnano e Agropoli si preannuncia come un match ad altissima intensità. I sostenitori dei delfini stanno organizzando una vera e propria mobilitazione di massa per seguire la squadra in trasferta e far sentire il proprio calore in quello che rappresenterebbe il penultimo ostacolo sulla strada che porta alla conquista dell’Eccellenza.

Il regolamento e i risultati a disposizione

Per l’Agropoli la sfida si presenta come un dentro o fuori senza appello. I delfini, infatti, hanno a disposizione un solo risultato su tre: la vittoria nei novanta minuti o ai tempi supplementari. Il regolamento in questa fase della competizione non ammette repliche.

In caso di sconfitta al termine dei tempi regolamentari, oppure in caso di pareggio anche dopo i due tempi addizionali, a staccare il pass per il turno successivo sarà il Città di Pontecagnano, forte di un miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare. Chi riuscirà a spuntarla in questa finale dovrà poi vedersela nel turno successivo contro la vincente dell’altro girone, in una sfida che vedrà opposte Hirpiania (compagine di Lioni) o Punto di Svolta (formazione di Barra).

Lo stato di forma dei delfini e il punto sull’infermeria

Nel frattempo, la preparazione della squadra prosegue a ritmo serrato sul manto erboso del campo “Polito”. Nonostante l’undici di mister Squillante sia reduce dalle fatiche del turno precedente, dove ha dovuto disputare due tempi supplementari per superare l’ostacolo dell’overtime, la condizione atletica complessiva del gruppo appare decisamente incoraggiante. L’unico elemento che ha lavorato a parte in questi giorni è Costantino, rimasto fermo ai box a causa di una forte botta rimediata nel match contro l’Atletico Pagani. Lo staff medico è comunque ottimista e il calciatore dovrebbe regolarmente stringere i denti ed essere della partita.

Mobilitazione totale della tifoseria per la trasferta

La piazza risponde presente e l’entusiasmo attorno alla squadra è tangibile. I tifosi dell’Agropoli si stanno preparando a raggiungere in massa il campo XXIII Giugno 1978. La macchina organizzativa della trasferta si è messa in moto per garantire la massima affluenza possibile: i sostenitori si sposteranno sia con mezzi propri sia attraverso i pullman che la stessa società del club ha deciso di mettere a disposizione in modo completamente gratuito, per spingere l’undici di Squillante verso una vittoria fondamentale.