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Campania, confermate 20 Bandiere Blu: il commento di Mario Casillo

La Campania conferma 20 Bandiere Blu per il 2026. Il vicepresidente Mario Casillo sottolinea l'impegno della Regione per la tutela del mare e il turismo sostenibile

Redazione Infocilento

“Le 20 Bandiere Blu confermate anche per il 2026 rappresentano un risultato importante per la Campania e testimoniano il lavoro portato avanti in questi anni sulla tutela del mare, la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi ai cittadini e ai turisti” – dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore con delega alla Risorsa Mare, commentando i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education (FEE).

Sviluppo sostenibile e promozione del territorio

“Le conferme per tante località simbolo della nostra costa, dalla Penisola Sorrentina all’isola di Capri, dalla Costiera Amalfitana al Cilento, dimostrano che la Campania può e deve essere protagonista di un modello di sviluppo capace di coniugare tutela ambientale, turismo e qualità della vita. E noi continueremo a lavorare con determinazione in questa direzione” – conclude il vicepresidente della Regione Campania.

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