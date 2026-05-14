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Buccino entra in Visit Salerno & Cilento: il rilancio globale del Museo Marcello Gigante

Il Museo Archeologico di Volcei-Buccino si unisce al progetto Visit Salerno & Cilento. Nuove attività di promozione digitale per valorizzare la Valle del Sele

Redazione Infocilento
museo Buccino

Il Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante” di Volcei-Buccino entra ufficialmente nel circuito d’eccellenza Visit Salerno & Cilento, il progetto strategico promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. Questa iniziativa segna un punto di svolta per la valorizzazione del patrimonio culturale locale, inserendo la città di Buccino in un network promozionale di ampio respiro.

Il progetto di promozione territoriale

La Direzione Regionale Musei Campania ha recentemente autorizzato le operazioni di documentazione audiovisiva all’interno della struttura. Queste attività permetteranno di produrre contenuti multimediali di alta qualità, destinati a mostrare le bellezze dell’antica Volcei su scala globale. L’obiettivo principale di “Visit Salerno & Cilento” è infatti quello di aggregare le principali risorse turistiche della provincia in un’unica offerta integrata e competitiva.

Impatto e vantaggi per Buccino

L’integrazione del Museo e del Parco Archeologico Urbano in questo programma garantisce una serie di benefici diretti per l’area. In primo luogo, la maggiore visibilità sui canali digitali e nelle campagne promozionali istituzionali consentirà di intercettare nuovi flussi turistici. Inoltre, l’iniziativa rappresenta un volano di sviluppo economico per l’intera Valle del Sele, puntando sulla digitalizzazione e sulla narrazione della storia millenaria del territorio.

Informazioni e modalità di accesso

Per chi desidera visitare il sito, il Museo osserva un orario ordinario dalle 09:00 alle 14:00, con l’ultimo ingresso consentito alle ore 13:00. Resta attiva la possibilità di concordare aperture pomeridiane straordinarie, accessibili esclusivamente su richiesta con una prenotazione effettuata con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla visita programmata.

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