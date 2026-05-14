Eboli, degrado in Via San Miele, la denuncia dei residenti: «intervenite, siamo esasperati»

Situazione sempre più difficile in via San Miele, a Eboli, dove il manto stradale versa in condizioni di forte degrado. Buche, dissesti e tratti danneggiati stanno causando disagi quotidiani agli automobilisti e diversi residenti hanno già presentato esposti, chiedendo interventi urgenti e risarcimenti per i danni subiti ai veicoli.

Rabbia e indignazione tra i residenti

Secondo quanto segnalato dagli abitanti della zona, per il rifacimento della strada sarebbero stati previsti anche fondi legati al PNRR, ma i lavori risultano attualmente fermi, senza una tempistica chiara di ripresa. Una situazione che alimenta rabbia e frustrazione tra i cittadini.

Le richieste

Oltre ai problemi legati alla viabilità, i residenti denunciano anche episodi di furti e tentativi di intrusione nella zona, con diverse segnalazioni già presentate alle forze dell’ordine. La comunità chiede ora un intervento immediato da parte delle istituzioni locali e, se necessario, anche della magistratura.

“Intervenite, siamo esasperati” è l’appello che arriva da chi vive quotidianamente tra disagi e crescente senso di insicurezza.