Attualità

Eboli, degrado in Via San Miele, la denuncia dei residenti: «intervenite, siamo esasperati»

Residenti esasperati: "Fondi PNRR fermi e insicurezza crescente, intervenga la magistratura"

Antonio Elia

Situazione sempre più difficile in via San Miele, a Eboli, dove il manto stradale versa in condizioni di forte degrado. Buche, dissesti e tratti danneggiati stanno causando disagi quotidiani agli automobilisti e diversi residenti hanno già presentato esposti, chiedendo interventi urgenti e risarcimenti per i danni subiti ai veicoli.

Rabbia e indignazione tra i residenti

Secondo quanto segnalato dagli abitanti della zona, per il rifacimento della strada sarebbero stati previsti anche fondi legati al PNRR, ma i lavori risultano attualmente fermi, senza una tempistica chiara di ripresa. Una situazione che alimenta rabbia e frustrazione tra i cittadini.

Le richieste

Oltre ai problemi legati alla viabilità, i residenti denunciano anche episodi di furti e tentativi di intrusione nella zona, con diverse segnalazioni già presentate alle forze dell’ordine. La comunità chiede ora un intervento immediato da parte delle istituzioni locali e, se necessario, anche della magistratura.

“Intervenite, siamo esasperati” è l’appello che arriva da chi vive quotidianamente tra disagi e crescente senso di insicurezza.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.