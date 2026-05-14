Cronaca

Salerno, arrestato 43enne con una pistola modificata nel quartiere Mariconda

La Squadra Mobile di Salerno arresta un 43enne nel quartiere Mariconda: l'uomo ha tentato di disfarsi di una pistola clandestina durante un controllo dei Falchi

Redazione Infocilento
Polizia

Nella serata di sabato 9 maggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne salernitano, soggetto con diversi precedenti a carico, per il reato di detenzione di arma clandestina. L’operazione è stata condotta dagli operatori della Squadra Mobile della Questura di Salerno in via Piacenza, nel quartiere Mariconda. L’uomo ha tentato di disfarsi, durante un controllo d’iniziativa, di una pistola a salve “BBM Bruni mod. 84 cal. 9 PA”, modificata con canna non occlusa e dotata di un caricatore rifornito con 4 cartucce.

L’intervento della sezione Falchi

Nello specifico, il personale della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile era impegnato in controlli mirati al contrasto del crimine diffuso e dello spaccio di sostanze stupefacenti nella periferia est di Salerno. Gli agenti hanno notato un’autovettura sospetta con tre persone a bordo. Il conducente, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarsi al controllo; in quegli istanti, il personale di polizia ha notato un oggetto lanciato dal finestrino anteriore, lato passeggero. Il recupero immediato dell’oggetto ha permesso di accertare che si trattava dell’arma sopra citata.

Il tentativo di fuga e la confessione

Gli occupanti del veicolo sono stati fermati in via Parmenide dopo un breve tentativo di fuga e successivamente identificati. Vista l’evidenza dei fatti, il passeggero anteriore dell’auto ha dichiarato spontaneamente di essere il responsabile della detenzione dell’arma e del tentativo di disfarsene, confermando la dinamica già osservata dagli operatori.

Provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Sulla scorta di quanto accertato e su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato condotto presso gli uffici della Caserma “Pisacane” per gli adempimenti di rito. Al termine delle procedure, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, restando a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.