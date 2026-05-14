Contursi Terme si stringe attorno alla famiglia del piccolo Gerard

La comunità di Contursi Terme e l’intera provincia di Salerno colpite da un profondo lutto per la scomparsa prematura di Gerard Ebanehita Oko-Oboh, venuto a mancare a soli 4 anni. Il bambino era ricoverato presso l’Ospedale Pausilipon di Napoli, da dove la salma è giunta nella tarda mattinata di oggi presso la chiesetta di San Vito.

L’annuncio è stato dato dal papà Jacob, dalla mamma Getrude e dalla piccola sorellina Genevieve. La famiglia, che si trova in Italia lontana dal proprio paese d’origine, sta attraversando un periodo di estrema vulnerabilità, aggravato da pesanti difficoltà economiche.

Il cordoglio e il sostegno di ARCI Salerno

L’associazione ARCI Salerno ha espresso pubblicamente la propria vicinanza ai genitori, ricordando come il nucleo familiare fosse già supportato dalle attività sociali del territorio. Attraverso una nota ufficiale, l’organizzazione ha voluto dedicare un pensiero al bambino e lanciare un appello alla solidarietà collettiva.

“Un piccolo angelo ci ha lasciati troppo presto. La famiglia del piccolo Gerard era seguita dal nostro sportello TamTam, e oggi ci stringiamo con affetto e dolore attorno ai suoi genitori e ai loro cari. Stanno affrontando una perdita immensa, lontani dal proprio paese e in una situazione di grande difficoltà economica.”

I funerali e la raccolta fondi solidale

Le esequie per l’ultimo saluto a Gerard si terranno domani, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15.30. Il rito funebre sarà celebrato presso la Chiesa Madre di Contursi Terme.

Per chiunque desiderasse contribuire, è stato messo a disposizione un IBAN per le donazioni: IT46I3608105138215199415235, intestato a Oshiobugie Getrude. L’invito dell’ARCI è rivolto a chiunque voglia offrire un aiuto, anche piccolo, per non lasciare soli i genitori in questa drammatica circostanza.