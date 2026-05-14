Cilentana, nuova chiusura temporanea a Massicelle: i percorsi alternativi

Anas ha comunicato un’interruzione temporanea della circolazione lungo la SS18 Cilentana prevista per la giornata di giovedì 21 maggio 2026. Il tratto interessato dal provvedimento è compreso tra il km 149+000 e il km 149+300, nel territorio comunale di Montano Antilia, in prossimità dello svincolo di Massicelle. Il blocco del traffico sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e riguarderà entrambi i sensi di marcia.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione di sospendere il transito si è resa necessaria a causa dell’aggravamento del fenomeno franoso che da mesi interessa questo specifico settore dell’arteria stradale. Le condizioni attuali del versante non garantiscono la percorribilità in totale sicurezza, obbligando i tecnici a intervenire per tutelare l’incolumità degli automobilisti.

Percorsi alternativi e tempi di percorrenza

Per ridurre i disagi alla circolazione, Anas ha predisposto un piano di viabilità alternativa. Chi viaggia in direzione nord, da Sapri verso Vallo della Lucania, dovrà obbligatoriamente uscire allo svincolo di Massicelle e proseguire lungo la viabilità provinciale. I mezzi leggeri, con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, potranno invece utilizzare gli svincoli di Futani, Cuccaro e Ceraso.

Per gli automobilisti diretti verso sud in direzione Sapri, l’uscita consigliata è quella di Vallo della Lucania. Secondo le stime fornite da Anas, a causa delle deviazioni i tempi di percorrenza potrebbero subire incrementi fino a 45 minuti.