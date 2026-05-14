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Cilentana, nuova chiusura temporanea a Massicelle: i percorsi alternativi

Giovedì 21 maggio chiusura sulla SS18 Cilentana all'altezza di Massicelle per monitoraggio frana. Ecco gli orari e la viabilità alternativa indicata da Anas

Chiara Esposito
Chiusura Cilentana, Massicelle

Anas ha comunicato un’interruzione temporanea della circolazione lungo la SS18 Cilentana prevista per la giornata di giovedì 21 maggio 2026. Il tratto interessato dal provvedimento è compreso tra il km 149+000 e il km 149+300, nel territorio comunale di Montano Antilia, in prossimità dello svincolo di Massicelle. Il blocco del traffico sarà attivo dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e riguarderà entrambi i sensi di marcia.

Le motivazioni del provvedimento

La decisione di sospendere il transito si è resa necessaria a causa dell’aggravamento del fenomeno franoso che da mesi interessa questo specifico settore dell’arteria stradale. Le condizioni attuali del versante non garantiscono la percorribilità in totale sicurezza, obbligando i tecnici a intervenire per tutelare l’incolumità degli automobilisti.

Percorsi alternativi e tempi di percorrenza

Per ridurre i disagi alla circolazione, Anas ha predisposto un piano di viabilità alternativa. Chi viaggia in direzione nord, da Sapri verso Vallo della Lucania, dovrà obbligatoriamente uscire allo svincolo di Massicelle e proseguire lungo la viabilità provinciale. I mezzi leggeri, con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, potranno invece utilizzare gli svincoli di Futani, Cuccaro e Ceraso.

Per gli automobilisti diretti verso sud in direzione Sapri, l’uscita consigliata è quella di Vallo della Lucania. Secondo le stime fornite da Anas, a causa delle deviazioni i tempi di percorrenza potrebbero subire incrementi fino a 45 minuti.

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