Fango e detriti sulla Sp77: nuovo intervento per ripristinare il collegamento tra Stella Cilento e Omignano

Le recenti precipitazioni che hanno colpito il territorio hanno causato nuovi disagi alla viabilità lungo la Sp77, l’arteria stradale che mette in comunicazione i comuni di Stella Cilento e Omignano. Una consistente quantità di fango e detriti si è riversata sulla carreggiata, creando pericoli immediati per gli automobilisti e rendendo il transito estremamente complesso. L’accumulo di materiali ha richiesto un intervento tempestivo per evitare l’isolamento dei centri abitati collegati dalla provinciale.

L’intervento della Comunità Montana

A seguito della segnalazione del problema, la Comunità Montana Alento Monte Stella si è attivata immediatamente inviando sul posto i propri mezzi meccanici. Gli operatori hanno lavorato per rimuovere i detriti dalla sede stradale e garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza. Grazie all’impiego dei macchinari dell’ente, la situazione è tornata sotto controllo, permettendo nuovamente il flusso regolare dei veicoli tra i due versanti del Cilento interno.

Un territorio fragile e i precedenti

L’episodio registrato nelle scorse ore non rappresenta un caso isolato per questo tratto stradale. Si tratta infatti della seconda volta in pochi mesi che la Sp77 viene interessata da fenomeni di questo tipo. Già durante la scorsa stagione invernale, una frana di ampie dimensioni aveva colpito la stessa area, costringendo alla totale interruzione della circolazione per diverso tempo. La ricorrenza di tali eventi evidenzia la fragilità del versante collinare, costantemente minacciato dall’azione erosiva delle piogge.