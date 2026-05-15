Cronaca

Salerno, tenta rapina a un ristoratore con una bottiglia: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Salerno per tentata rapina ai danni di un ristoratore, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Fondamentale l'intervento dei Carabinieri

Redazione Infocilento

In data odierna, a Salerno, i Carabinieri del N.O.R.M. – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto della Polizia Municipale, hanno proceduto all’arresto di Naki Youssef. L’uomo è indagato per i reati di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

La dinamica del tentativo di rapina

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l’indagato avrebbe tentato una rapina ai danni di un ristoratore locale. Durante l’aggressione, l’uomo avrebbe minacciato la vittima colpendola con una bottiglia di vetro.

L’intervento delle forze dell’ordine e la resistenza

All’arrivo del personale operante, l’uomo non ha desistito dal suo comportamento, opponendo una strenua resistenza ai militari e agli agenti intervenuti sul posto. Dopo essere stato bloccato, sono state espletate le procedure di rito per l’arresto.

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