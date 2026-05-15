Agropoli, il Pala Di Concilio torna a splendere: pronto per le finali nazionali di basket

Ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria del Pala “Di Concilio” ad Agropoli. L’impianto sportivo di via Taverne era stato interessato, a dicembre scorso, da un incendio alla copertura che aveva comportato una serie di danni che hanno determinato l’impraticabilità dello stesso. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, aveva immediatamente attivato gli uffici Lavori pubblici e Sport retti, rispettivamente, dall’ing. Sergio Lauriana e dal dott. Giuseppe La Porta che, con altrettanta solerzia, si sono adoperati per produrre i documenti necessari per mettere in atto nel più breve tempo possibile le procedure necessarie per ridare piena funzionalità all’impianto sportivo.

Innovazione tecnologica e omologazione Gold

I lavori sono consistiti nel rifacimento integrale del manto di copertura, nella sostituzione dell’impianto di illuminazione interno con tecnologia a LED, in conformità ai requisiti richiesti dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l’omologazione alla massima categoria (Categoria Gold), e nel rifacimento del parquet, certificato FIBA per gare nazionali e internazionali. Inoltre, il primo cittadino ha concordato l’installazione di due opere in ceramica, raffiguranti figure sportive, che verranno collocate sulla parete lato strada della struttura sportiva. Saranno realizzate da Antonio Guida, figlio del compianto Andrea, che tanti anni fa realizzò un’opera simile in prossimità di uno degli ingressi, poi parzialmente danneggiata e coperta a seguito di interventi alla condotta di aerazione di qualche anno fa.

Il debutto con le finali nazionali Under 17

Il battesimo del rinnovato Pala “Di Concilio” si avrà con le Finali nazionali “Gaetano la Guardia” Under 17 di Eccellenza maschili di basket (Trofeo Claudio Monti) in programma dal 18 al 24 maggio. Ad Agropoli si sfideranno le migliori 16 squadre giovanili d’Italia. Questa mattina alle ore 11.00 è in programma la conferenza stampa di presentazione nell’Aula Consiliare “A. Di Filippo”, mentre la presentazione delle squadre si terrà domenica 17 maggio alle ore 19.00 nell’impianto adiacente il Cineteatro “De Filippo”. La prima gara è, invece, in programma lunedì 18 maggio alle ore 14.00.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

«Dopo circa due mesi e mezzo di lavori – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – il Pala “Di Concilio” torna disponibile. A tempo di record, e per questo ringrazio uffici e imprese, restituiamo alle diverse associazioni e realtà sportive l’impianto fiore all’occhiello della città. E partiamo in bellezza perché ospiteremo, per la quarta volta, le finali nazionali di basket. In questo caso si tratta dell’Under 17 maschile di Eccellenza. Poi seguirà la pallavolo e tanto altro ancora».

«Sono stati mesi frenetici – afferma l’assessore allo Sport Giuseppe Cammarota – per poter completare gli interventi in tempo utile ad ospitare gli eventi in programma. Appuntamenti ai quali non potevamo non farci trovare pronti. Ringrazio gli uffici e tutti coloro che si sono impegnati affinché tutto questo potesse avverarsi».