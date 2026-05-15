Cronaca

Salerno, lite violenta in piazza della Concordia: aggrediti per il rifiuto di una sigaretta, denunciato un ventenne

Rissa a Salerno in piazza della Concordia: un cittadino tunisino ferisce due persone dopo il rifiuto di una sigaretta. Interviene la Polizia di Stato

Redazione Infocilento
Polizia

Nella giornata del 13 maggio la Polizia di Stato di Salerno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura, è intervenuta nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia a seguito di una segnalazione giunta sulla linea di emergenza 112 NUE relativa ad una violenta lite tra più persone.

L’aggressione e il ferimento di due persone

Gli operatori della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto, individuavano due cittadini dell’est Europa, entrambi feriti rispettivamente al collo, al volto e ad una mano, presumibilmente a seguito di un’aggressione perpetrata da un cittadino nordafricano. Dai primi accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti la lite sarebbe scaturita dal rifiuto opposto dalle vittime alla richiesta di una sigaretta avanzata dall’aggressore.

Il sequestro delle armi e l’identificazione del responsabile

Nel corso dell’intervento il personale operante procedeva al sequestro di alcuni oggetti atti ad offendere, tra cui una barra metallica ed un coltello, verosimilmente utilizzati durante l’aggressione. Le immediate attività investigative, supportate anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, consentivano agli agenti di rintracciare poco dopo, sul Lungomare Trieste, il presunto responsabile, identificato per un cittadino tunisino classe 2006, già noto alle Forze di Polizia per precedenti in materia di rissa.

La denuncia all’autorità giudiziaria

Nel corso del controllo il soggetto tentava di occultare il coltello utilizzato, che veniva prontamente recuperato e sottoposto a sequestro. Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, il predetto veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

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