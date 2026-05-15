Antiriciclaggio nella Magna Grecia: a Vallo della Lucania il convegno nazionale per difendere l’economia locale

Si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 16.00, presso l’Auditorium Leo De Berardinis di Vallo della Lucania, il Convegno nazionale “Antiriciclaggio nel territorio della Magna Grecia: comprendere il rischio per proteggere l’economia locale”, promosso dalla Banca.

L’iniziativa rappresenta un fondamentale momento di approfondimento e confronto tra istituzioni, sistema bancario, magistratura, autorità investigative e professionisti. L’obiettivo centrale è analizzare i principali fenomeni di riciclaggio, le metodologie di prevenzione e gli strumenti di contrasto, anche alla luce delle repentine trasformazioni in atto nei mercati finanziari.

I temi al centro del dibattito: dalle SOS alle criptovalute

Il focus dell’incontro ruoterà attorno a nodi cruciali per la legalità e la trasparenza finanziaria, tra cui:

L’analisi dei principali modelli di rischio e di riciclaggio, esaminati anche in relazione all’evoluzione della criminalità organizzata;

Il ruolo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), intese quale presidio centrale e imprescindibile di prevenzione;

Le nuove e complesse sfide connesse al fintech, alle criptovalute e all’innovazione finanziaria;

L’evoluzione dei soggetti obbligati e il progressivo ampliamento degli ambiti applicativi della normativa;

Il ruolo strategico delle banche del territorio nel presidio dei rischi e nella tutela dell’economia locale.

I relatori: a confronto i massimi esperti del settore

Per l’occasione interverranno relatori di primario livello nazionale, che metteranno a disposizione le proprie competenze per tracciare un quadro chiaro delle minacce attuali e delle strategie di difesa del tessuto economico:

Francesco Rotondo (Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania)

(Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania) Giancarlo Varola (Chief AML Officer – Gruppo BCC Iccrea)

(Chief AML Officer – Gruppo BCC Iccrea) Gian Gaetano Bellavia (Esperto di diritto penale dell’economia e analista investigativo)

(Esperto di diritto penale dell’economia e analista investigativo) Emmanuele Di Fenza (Già Group Head AML – Intesa Sanpaolo)

(Già Group Head AML – Intesa Sanpaolo) Lorenzo Savastano (Ufficiale della Guardia di Finanza – Comando Generale, Roma)

La presente nota è accompagnata dalla locandina ufficiale del convegno, contenente il programma completo e tutti i dettagli organizzativi, che può essere liberamente diffusa e pubblicata sui canali informativi.