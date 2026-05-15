I giovani avvocati salgono in cattedra: a Lagonegro parte il Progetto legalità contro il bullismo

Promuovere la cultura del rispetto, spiegare la Costituzione e avvicinare i giovani alle istituzioni. Nasce con questi obiettivi il “Progetto legalità”, promosso dall’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Lagonegro per guidare i cittadini di domani verso una cittadinanza attiva e consapevole.

L’iniziativa prevede un ciclo di incontri formativi nei principali istituti scolastici del circondario del Tribunale di Lagonegro. Gli avvocati usciranno dalle aule di tribunale per entrare nelle classi, affrontando temi cruciali come il contrasto al bullismo, i pericoli del cyberbullismo e il valore delle regole sociali.

Destinatari: Studenti delle scuole primarie, medie e superiori.

Focus: Bullismo, cyberbullismo, uso consapevole dei social network e prevenzione dei reati informatici.

Metodo: Dibattiti aperti, simulazioni di processi e analisi di casi reali.

Educazione civica e rispetto delle regole nelle scuole di Lagonegro

Il progetto inizierà il 23 maggio prossimo, giorno in cui in Italia si celebra la Giornata della legalità, presso le scuole del circondario del Tribunale di Lagonegro che hanno aderito al progetto formativo. L’iniziativa, ideata e progettata dalla sezione Aiga di Lagonegro, nasce dalla consapevolezza che la scuola rappresenta il luogo privilegiato per la formazione non solo culturale, ma anche civica delle nuove generazioni. In tale contesto, è fondamentale contribuire alla diffusione dei valori del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e della partecipazione attiva alla vita sociale.

Si comincia proprio il 23 maggio dall’Istituto omnicomprensivo di Lagonegro, nelle classi I e II della scuola secondaria di I grado, dove si parlerà di bullismo e cyberbullismo con attenzione a casi pratici che verranno analizzati dai giovani avvocati, con un approccio dinamico e interattivo, volto a stimolare il dialogo e la partecipazione attiva degli studenti.

Il calendario degli incontri negli istituti del territorio

Il progetto proseguirà poi il 25 maggio presso l’Istituto omnicomprensivo “A. Sacco” di Sant’Arsenio, nelle classi II della scuola secondaria di I grado, dove la lezione si articolerà in un laboratorio sul rispetto delle regole e sul tema, sempre attuale, del bullismo; poi toccherà alla scuola primaria paritaria “Maestre Pie Filippine” di Teggiano e alla scuola primaria di Lagonegro.

Siamo molto contenti che diverse scuole abbiano accolto il nostro invito alla legalità, dice il Presidente dei Giovani Avvocati di Lagonegro, l’avv. Anna Rita Romano: “Si tratta di un’esperienza che trasformerà l’aula in spazio di cittadinanza attiva, restituendo alla legalità il suo valore più autentico: non un principio astratto, ma una pratica quotidiana. Il progetto intende offrire agli studenti strumenti di riflessione utili per comprendere le conseguenze delle proprie azioni, promuovere atteggiamenti responsabili e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Attraverso il dialogo e il confronto diretto, la scuola si conferma luogo privilegiato per la formazione di cittadini consapevoli, rispettosi delle regole e attivi nella società. L’idea è quella di allargare ad altre scuole, magari dal prossimo settembre, questo progetto. In particolare, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al termine del ciclo formativo, vorremmo simulare un processo basato sulla tecnica del cross-examination di derivazione americana”.

Le regole come tutela della libertà personale

“La legalità non è solo un concetto teorico, ma una pratica quotidiana”, dichiara il comitato scientifico promotore di questo progetto, composto dall’avv. Angela Ronsini (vicepresidente Aiga Lagonegro), dall’avv. Maria Sammartino (segretario Aiga Lagonegro) e dalla dott.ssa Imen Aboufaras (membro della consulta dei praticanti Aiga Lagonegro): “Vogliamo mostrare ai ragazzi che le regole non sono divieti, ma tutele per la loro libertà. Vogliamo ringraziare tutti i colleghi di Aiga Lagonegro che insieme a noi hanno deciso di mettersi in gioco e salire in cattedra per tenere una serie di lezioni frontali e laboratori pratici dedicati agli studenti delle scuole del nostro territorio. Le lezioni non intendono proporre nozioni teoriche astratte, ma affrontano i temi caldi della quotidianità giovanile, come il bullismo e il cyberbullismo, l’uso consapevole dei social network, i rischi delle dipendenze, il concetto di cittadinanza attiva e la Costituzione italiana”.

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Lagonegro ringrazia i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno aderito a questo progetto, e augura una proficua collaborazione a tutela della legalità.