Salerno, rapine e furti ai distributori di carburante: bloccati gli ultimi due componenti della banda

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno, ha completato l’esecuzione del provvedimento di fermo eseguito lo scorso 7 maggio nei confronti degli ultimi due indagati che si erano resi irreperibili. In particolare, ai predetti risultano, analogamente ai primi due indagati, contestati i reati di:

Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine, quasi sempre in danno di distributori di benzina, ma anche di esercizi commerciali, consumati in prevalenza nella Provincia di Salerno, tra gli scorsi mesi di marzo e aprile.

I dettagli della cattura

Nello specifico, il 10 maggio, la PG operante, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell’Aeroporto di Capodichino, ha rintracciato uno degli indagati all’atto del suo ingresso in Italia, proveniente dall’Albania, con volo di linea partito da Tirana.

Il secondo indagato è stato invece rintracciato nel comune di residenza, dopo essere rientrato dalla Germania alcuni giorni addietro.

La situazione cautelare

Il provvedimento restrittivo, già convalidato nei confronti degli indagati sottoposti a fermo in data 7 maggio e nei confronti dei quali è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sarà sottoposto alla convalida del GIP e le accuse, così come formulate, saranno valutate nelle successive fasi di giudizio.